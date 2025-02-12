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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'neden' diye sordu, Bilal Erdoğan 'o zaman inelim' dedi! TOGG'da dikkat çeken diyalog

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'neden' diye sordu, Bilal Erdoğan 'o zaman inelim' dedi! TOGG'da dikkat çeken diyalog

12.02.2025 11:18
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Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
12.02.2025 11:18
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ziyaret ettiği Malezya'da Başbakan Enver İbrahim'e TOGG hediye etti. Deneme sürüşü için İbrahim koltuğa geçerken Cumhurbaşkanı Erdoğan da yanına oturdu. İbrahim, sürüşüne güvenmediğini ve kendilerinde sürücü koltuğunun sağda olduğunu belirtince Bilal Erdoğan'ın da arkada oturduğu araçta ilginç dakikalar yaşandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurt dışı ziyaretleri devam ediyor. Program dahilinde Malezya'ya giden Erdoğan önemli anlaşmaların imzaladığı görüşmenin ardından Başbakan Enver İbrahim'e TOGG aracı hediye etti. Aracın deneme sürüşünde güldüren anlar yaşandı. O anlar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

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"O ZAMAN İNELİM"

TOGG'un direksiyonuna geçen Başbakan İbrahim, "Benim şöförlüğüme güvenmene şaşırdım" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'neden?' diye sorunca İbrahim, "Ben çok az araba sürüyorum ve bizim sürücü koltuğu sağda, solda değil" yanıtını verdi. Sürüş sırasında arkada oturan Bilal Erdoğan, 'E o zaman inelim' deyince araç içinde gülüşmeler yaşandı.

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ARACA DİKKAT ÇEKTİ

İlerleyen dakikalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan araca dikkat çekerek, 'Ses duyuyor musun?' diye sorunca İbrahim de, 'Hayır çok sessiz' yanıtını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Malezya Recep Tayyip Erdoğan Bilal Erdoğan togg
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