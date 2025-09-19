HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan Netanyahu'ya ateş püskürdü! "Değil Kudüs'ü, tek bir çakıl taşını bile vermeyiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki 2025-2029 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı Tanıtım Töreni ile Atatürk Havalimanı'ndaki Teknofest'e katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Kudüs ve kendisi hakkında skandal sözler kullanan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, "Değil Siloam Kitabesi'ni, Kudüs'e ait tek bir çakıl taşını dahi size vermeyiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı Teknofest programında değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail Başbakanı Netanyahu'ya da sert sözlerle yüklendi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Sevgili İstanbullular, teknofest'in öncü neferleri, kıymetli misafirler; sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum.

"1 MİLYON 200 BİN YARIŞMACI KATILDI"

Hayallerin fikirlere fikirlerin projelere projelerin teknoloji ürünlerine dönüştüğü etkinlikte İstanbul'da sizlerle bir aradayız. Teknofest'in 13.sünü gerçekleştirmenin gururu içindeyiz.

Bu yıl 64 farklı yarışmaya 81 il yanı sıra 96 ülkeden 565 bin takım ve 1 milyon 200 bin yarışmacı katıldı. Finale kalan 13 bin yarışmayla birlikte ödül kazanacak takımlarımızı kutluyorum. Jüri üyelerimize de teşekkürlerimi sunuyorum.

"TEKNOFEST KÜRESEL BİR MARKA OLDU"

Teknofest küresel bir marka oldu. Zorluklar baskılar karşısında yılmadan mücadele eden vatan evlatlarının tertemiz emekleri vardır. Özdemir Bayraktar abimiz ve nicelerinin azmi mücadelesi vardır. Vatanımız için ölüme yürüyen şehit ve gazilerimizin kahramanlığı vardır.

"YENİ GURUR VERİCİ MÜJDELERİMİZ OLACAK"

Kendi savaş gemisini denize indiren 10 ülkeden biriyiz. İHA ve SİHA'larımızla, uçak ve helikopterlerimizle, insansız deniz araçlarımız, fırkateynlerimiz, karakol ve mayın gemilerimizle Mavi Vatan'da yeni nesil insansız araçlarımızla, tanklarımız ve otonom zırhlı araçlarımızla, karada gücümüze güç katıyoruz. Son olarak 27 Ağustos'ta toplam 47 araçtan oluşan Çelik Kubbe'yi envanterimize katarak tarihi bir eşiği daha geride bıraktık. Bütün bunlar sadece birer başlangıç, savunma sanayii destanımızı yazmaya yeni başladık. İnşallah önümüzdeki dönemde daha gurur verici müjdelerimiz olacak. Sadece savunma sanayiinde değil, aynı zamanda yapay zekada da atılımların içerisindeyiz.

"TÜRKİYE YÜZYILI'NIN İNŞASI BAŞLAMIŞTIR"

Türkiye'nin sosyal medyası, Elektronik Sosyal hizmete girdi. Dijital tekelleşmeye karşı bir itiraz olarak gördüğümüz Elektronik Sosyal'in 1 milyon 300 bini aşkın kullanıcıya ulaşması son derece sevindirici. Türk yaparsa, yapar. Dezenformasyonun kuşattığı bir dönemde bu platform, hakikati arayan gençler için bir çıkış yolu olacaktır. Genç kardeşlerim şunu unutmayınız: Kızıl Elma'mız olan Türkiye Yüzyılı'nın inşası başlamıştır. Milletçe asra mührümüzü vuracağımız kutlu bir yolculuğun ortasındayız.

"KUDÜS TÜM İNSANLIĞIN ONURU, İZZETİ VE ŞEREFİDİR"

Türkiye artık bu artan gücüyle mazlumlara umut, zalimlere korku veriyor. İşte siz de gördünüz. Geçen gün biri çıkmış, ecdadın emaneti olan kitabeyi vermediğimiz için bize nefret kusuyor. İlk kıblemiz Kudüs'ü Şerif ile ilgili hadsiz ifadeler kullanarak kendince bir şeyler deniyor. Biz elbette bunların bilincindeyiz. Elinde 65 bin Gazzeli mazlumun kanı olan canilere şunu söylüyorum: Kudüs müslümanlarla birlikte tüm insanlığın onuru, izzeti ve şerefidir.

"DEĞİL KİTABEYİ, KUDÜS'Ü AİT TEK ÇAKIL TAŞINI VERMEYİZ"

Kudüs'ü savunmak, barışın ve insanlığın ortak değerlerini savunmaktır. Çıkmış bir de utanmadan kitabenin peşine düşüyor. Değil o kitabeyi, Kudüs'e ait tek bir çakıl taşını dahi size vermeyiz. Sultan Abdülhamid verdi mi? Biz Sultan Abdülhamidlerin torunlarıyız. Bu can bu tende olduğu sürece ecdadın emanetlerine sahip çıkacağız. Kudüs'ten elimizi hiç çekmeyeceğiz. Hangi sinsi hesabı yaparsa yapsınlar 1967 sınırları dahilinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kuruluncaya kadar mücadelemiz devam edecek.
