Cumhurbaşkanı Erdoğan "Önemli bir kazanım" diyerek vurguladı: Halep için dikkat çeken mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin MYK toplantısında gündeme ilişkin mesajlar verdi. Erdoğan Suriye'deki son gelişmelere ilişkin mesajları dikkat çekti.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Halep'in YPG unsurlarından temizlenmesi Suriye'de kalıcı barış, huzur ve güvenliğin tesisi açısından önemli bir kazanım, 10 Mart mutabakatı için fırsat.

Türkiye bu doğrultuda çalışmalarını sürdürüyor.

Türk-Arap-Kürt kardeşliğinin bozulmasına izin vermeyiz. Tahriklere karşı dikkatli olmalıyız.

NE OLMUŞTU?

AA'nın aktardığına göre; terör örgütü YPG/SDG unsurları, Halep’te en son Şeyh Maksud Mahallesi’nde sıkışmıştı. Nüfusun yoğun olduğu mahallede, örgüt unsurları sivilleri kalkan olarak kullanarak Suriye ordusuna karşı koymaya çalışmıştı.

Yoğun çatışmaların yaşandığı mahallede, YPG/SDG unsurları daha sonra burayı terk ederek tahliye olmayı kabul etmek zorunda kalmıştı.

Suriye ordusu, sivillerin operasyon bitene kadar geçici olarak mahalleden çıkması için güvenli koridorlar ve zaman dilimlere oluşturmuştu.