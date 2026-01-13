Cumhurbaşkanı Erdoğan "Önemli bir kazanım" diyerek vurguladı: Halep için dikkat çeken mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin MYK toplantısında gündeme ilişkin mesajlar verdi. Erdoğan Suriye'deki son gelişmelere ilişkin mesajları dikkat çekti.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:
AA'nın aktardığına göre; terör örgütü YPG/SDG unsurları, Halep’te en son Şeyh Maksud Mahallesi’nde sıkışmıştı. Nüfusun yoğun olduğu mahallede, örgüt unsurları sivilleri kalkan olarak kullanarak Suriye ordusuna karşı koymaya çalışmıştı.
Yoğun çatışmaların yaşandığı mahallede, YPG/SDG unsurları daha sonra burayı terk ederek tahliye olmayı kabul etmek zorunda kalmıştı.
Suriye ordusu, sivillerin operasyon bitene kadar geçici olarak mahalleden çıkması için güvenli koridorlar ve zaman dilimlere oluşturmuştu.
