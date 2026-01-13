HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Önemli bir kazanım" diyerek vurguladı: Halep için dikkat çeken mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'deki son gelişmelere ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, "Halep'in temizlenmesi önemli bir kazanım" derken 10 Mart Mutabakatı'nı işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Önemli bir kazanım" diyerek vurguladı: Halep için dikkat çeken mesaj
Hazar Gönüllü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin MYK toplantısında gündeme ilişkin mesajlar verdi. Erdoğan Suriye'deki son gelişmelere ilişkin mesajları dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Önemli bir kazanım" diyerek vurguladı: Halep için dikkat çeken mesaj 1

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

  • Halep'in YPG unsurlarından temizlenmesi Suriye'de kalıcı barış, huzur ve güvenliğin tesisi açısından önemli bir kazanım, 10 Mart mutabakatı için fırsat.
  • Türkiye bu doğrultuda çalışmalarını sürdürüyor.
  • Türk-Arap-Kürt kardeşliğinin bozulmasına izin vermeyiz. Tahriklere karşı dikkatli olmalıyız.

NE OLMUŞTU?

AA'nın aktardığına göre; terör örgütü YPG/SDG unsurları, Halep’te en son Şeyh Maksud Mahallesi’nde sıkışmıştı. Nüfusun yoğun olduğu mahallede, örgüt unsurları sivilleri kalkan olarak kullanarak Suriye ordusuna karşı koymaya çalışmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Önemli bir kazanım" diyerek vurguladı: Halep için dikkat çeken mesaj 2

Yoğun çatışmaların yaşandığı mahallede, YPG/SDG unsurları daha sonra burayı terk ederek tahliye olmayı kabul etmek zorunda kalmıştı.

Suriye ordusu, sivillerin operasyon bitene kadar geçici olarak mahalleden çıkması için güvenli koridorlar ve zaman dilimlere oluşturmuştu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uzayda hastalanmıştı! Kim olduğu ve ne yaşadığı sır gibi saklanıyor: İşte eve dönüş takvimiUzayda hastalanmıştı! Kim olduğu ve ne yaşadığı sır gibi saklanıyor: İşte eve dönüş takvimi
Ehliyeti kaptırdı, içmeye devam ettiEhliyeti kaptırdı, içmeye devam etti

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yeni yılda acı haberle sarsıldılar! Amcası ve yengesi hayatını kaybetti

Yeni yılda acı haberle sarsıldılar! Amcası ve yengesi hayatını kaybetti

Hepsi tutuklandı! Avukat 'kurye' çıktı

Hepsi tutuklandı! Avukat 'kurye' çıktı

Tedesco'nun Kante rüyası! Fenerbahçe resmi teklifini yaptı!

Tedesco'nun Kante rüyası! Fenerbahçe resmi teklifini yaptı!

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan hastaneye kaldırıldı

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan hastaneye kaldırıldı

Zam beklerken sıfır araçta sürpriz 'Tamamen elden çıkarmak isteniyor'

Zam beklerken sıfır araçta sürpriz 'Tamamen elden çıkarmak isteniyor'

Gümrük vergisi sonrası fiyat uçurumu yaşandı! 3 binden 10 bine çıktı

Gümrük vergisi sonrası fiyat uçurumu yaşandı! 3 binden 10 bine çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.