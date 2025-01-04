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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'da vatandaşlarla sohbet etti!

04.01.2025 21:28
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'nin Güneysu ilçesindeki Merkez Camii Meydanı'nda halka hitap etti. Erdoğan, "Burada AK Parti gücünü çok daha farklı yerlere ulaştıracağınıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'da vatandaşlarla sohbet etti!

Erdoğan, Recep Kara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Ordu 8. Olağan İl Kongresi'ne katılımının ardından vatandaşlarla bir araya geldi.

Kongre sırasında salondakilerin çay içmek istediklerini belirtmesinin ardından Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'e vatandaşlarla bir araya geleceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize Güneysu'ya hareket etmeden önce bir çay bahçesinde vatandaşlarla çay içti, sohbet etti.

Erdoğan'ın açıklamaları özetle şöyle:

"Burada AK Parti gücünü çok daha farklı yerlere ulaştıracağınıza inanıyorum. Bunu laf olsun diye söylemiyorum. Burası ana baba ocağı. Öyleyse buradan daha farklı ses çıkması lazım. Tabii burası bizim baba yurdu, ana yurdu ve her zamanki gibi sizin bu gösterdiğiniz teveccühe, bu gösterdiğiniz ilgi alakaya karşı şahsım, heyetim olarak çok çok teşekkür ediyorum. Rabbim birliğimizi beraberliğimizin daim eylesin. Tabii bu vesileyle komşum Mehmet ağabey rahmetli olmuş. Şu anda onun taziyesine uğrayıp yarın da malum burada cenaze merasimi var. Ona katılıp sonra da Rize kongremize geçeceğim. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Rabbim yar yardımcınız olsun diyorum"

Buradaki konuşmasının ardından dinlenmek üzere Merkez Mahallesi'ndeki konutuna geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın AK Parti Rize Olağan İl Kongresi’nin ardından Trabzon’a geçerek burada da partisinin il kongresine katılacak.

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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