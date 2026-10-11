Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ortaklığımız sınırların fersah fersah ötesindedir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı koordinasyonunda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, 'Ortak Miras, Tek Yürek' temasıyla 9-11 Ekim arasında düzenlenen ve Türk dünyasından yüzlerce gencin biraraya geldiği Türk Dünyası Gençlik Buluşması’na bir video mesaj gönderdi.

'ORTAK MİRAS TEK YÜREK'

Konuşmasına katılımcıları selamlayarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kıymetli misafirler, geleceğimizin teminatı sevgili gençler, sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. 'Türk Dünyası Gençlik Buluşması' programının, gençlerimiz başta olmak üzere hepimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Mayıs ayındaki gençlik buluşmamızda müjdesini bizzat verdiğim bu etkinliğin Kocaeli'nde tertiplenmiş olmasından memnuniyet duyuyorum. Türk Dünyasının farklı köşelerinden organizasyona teşrif eden genç kardeşlerime 'Hoşgeldiniz' diyor, onların şahsında dost ve kardeş halklarımızın tamamına selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum. 'Ortak Miras Tek Yürek' şiarıyla Türk Dünyasının gençlerini biraraya getiren AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığımızı, programda emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum" dedi.

'ORTAKLIĞIMIZ HARİTALARIN ÇİZDİĞİ SINIRLARIN FERSAH FERSAH ÖTESİNDEDİR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şunu ifade etmek isterim ki bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların fersah fersah ötesindedir. Bizim yol arkadaşlığımız köklü bir tarihin, zengin bir kültürün ve çok güçlü bir gönül bağının üzerine inşa edilmiştir. Anadolu'nun evlatlarıyla Türk Dünyasının farklı bölgelerindeki siz genç kardeşlerimin biraraya gelmesini bu bakımdan çok önemli görüyorum. Enerjilerini ortak bir ideal etrafında, müreffeh bir gelecek doğrultusunda birleştiren siz gençlere en güçlü destekleri sunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'DİLDE FİKİRDE İŞTE BİRLİK MEFKUREMİZİ BİR ADIM DAHA ÖTEYE TAŞIMAYI HEDEFLİYORUZ'

Erdoğan mesajının sonunda "Türkiye olarak dilde, fikirde, işte birlik mefkuremizi inşallah bu ay sonunda Ankara'da düzenleyeceğimiz 13’üncü Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesiyle bir adım daha öteye taşımayı hedefliyoruz. Bu düşüncelerle Türk Dünyası Gençlik Buluşması'nın hayırlara vesile olmasını diliyor; hepinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla" dedi

Kaynak: DHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır