Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail tepkisi! "Fırsat vermemek gerekiyor"

Vahdettin Köşkü'ndeki karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Şerif, ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşme yaklaşık bir saat sürdü. İki lider, daha sonra heyetler arası çalışma yemeğine geçti. Görüşmede, Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alındığı, ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere iş birliği imkanlarının değerlendirildiği öğrenildi. Liderlerin ayrıca bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

ERDOĞAN VE ŞERİF'TEN ORTAK AÇIKLAMA

Görüşme sonrası iki lider ortak açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Bölgemizde barış, istikrar ve refahın güçlendirilmesi için Pakistan başta olmak üzere kardeş ülkelerle dayanışma halinde çalışmayı sürdüreceğiz.

Türkiye hangi inanca mensup olursa olsun bölge sakinlerinin tamamının huzur ve güven içinde yaşadığı bir iklimin hakim olmasını istemektedir.

"İSRAİL'E FIRSAT VERMEMEK GEREKİYOR"

Savaş bağımlısı mevcut İsrail hükümetinin coğrafyamızı tekrar barut ve kan kokusuna boğmasına fırsat vermemek gerekiyor. Bölgemizde gerilimin azaltılmasına ve sorunların diplomasi yoluyla çözülmesine katkı sağlayacak her adımı özellikle destekledik, destekliyoruz.

(Pakistan Başbakanı Şerif'le) Yaptığımız görüşmelerde ikili ilişkilerimiz başta olmak üzere bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş teatisinde bulunduk.

"İŞBİRLİĞİMİZİ DERİNLEŞTİRMEK İSTİYORUZ"

Pakistan ile enerji, ulaştırma, kritik mineraller ve bilgi teknolojileri alanında işbirliğimizi derinleştirmek istiyoruz."

Kaynak: AA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır