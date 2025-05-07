Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı'yla görüştü: "Türkiye elinden geleni yapmaya hazır"

Pakistan ile Hindistan arasında başlayan sıcak çatışmanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i arayarak son gelişmelerle ilgili bilgi aldı.

"TÜRKİYE ELİNDEN GELENİ YAPMAYA HAZIR" MESAJI

Pakistan'ın itidalli politikasını desteklediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin gerilimin tırmanmasını önlemek için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu, bu konuda diplomatik temasların sürdürüleceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Pakistan ile dayanışmasını ifade ederken, saldırıda şehit olan Pakistanlılara Allah'tan rahmet, yaralılara da şifa diledi.

"PAKİSTAN'IN SOĞUKKANLI VE İTİDALLİ POLİTİKASINI DESTEKLİYORUZ"

Erdoğan Türkiye'nin, Pakistan'ın bu süreçteki soğukkanlı ve itidalli politikasını desteklediğini, Cammu-Keşmir'deki terör saldırısına ilişkin tarafsız, şeffaf ve güvenilir bir uluslararası soruşturma yürütülmesi teklifinin isabetli olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin gerilimin tırmanmasını önlemek için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu, bu konuda diplomatik temasların sürdürüleceğini ifade etti.