HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı'yla görüştü: "Türkiye elinden geleni yapmaya hazır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilim, 6 Mayıs gecesi gerçekleşen saldırı ve güncel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı'yla görüştü: "Türkiye elinden geleni yapmaya hazır"
Mustafa Fidan

Pakistan ile Hindistan arasında başlayan sıcak çatışmanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i arayarak son gelişmelerle ilgili bilgi aldı.

"TÜRKİYE ELİNDEN GELENİ YAPMAYA HAZIR" MESAJI

Pakistan'ın itidalli politikasını desteklediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin gerilimin tırmanmasını önlemek için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu, bu konuda diplomatik temasların sürdürüleceğini ifade etti.

erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Pakistan ile dayanışmasını ifade ederken, saldırıda şehit olan Pakistanlılara Allah'tan rahmet, yaralılara da şifa diledi.

"PAKİSTAN'IN SOĞUKKANLI VE İTİDALLİ POLİTİKASINI DESTEKLİYORUZ"

Erdoğan Türkiye'nin, Pakistan'ın bu süreçteki soğukkanlı ve itidalli politikasını desteklediğini, Cammu-Keşmir'deki terör saldırısına ilişkin tarafsız, şeffaf ve güvenilir bir uluslararası soruşturma yürütülmesi teklifinin isabetli olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin gerilimin tırmanmasını önlemek için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu, bu konuda diplomatik temasların sürdürüleceğini ifade etti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hindistan, Pakistan'a saldırdı! Gerilim büyüyor Hindistan, Pakistan'a saldırdı! Gerilim büyüyor
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Binlerce lira değerinde vurgun yaptılar! 2 şüpheli yakalandıBinlerce lira değerinde vurgun yaptılar! 2 şüpheli yakalandı
Yine bir kadın cinayeti! Eski eşini başından vurduYine bir kadın cinayeti! Eski eşini başından vurdu
Anahtar Kelimeler:
Pakistan cumhurbaskani recep tayyip erdogan
En Çok Okunan Haberler
Ali Koç Jose Mourinho kararını canlı yayında açıkladı! Gelen teklifi duyurdu...

Ali Koç Jose Mourinho kararını canlı yayında açıkladı! Gelen teklifi duyurdu...

Fenerbahçe seçime gidiyor mu? Ali Koç açıkladı... İstifa çağrılarına yanıt!

Fenerbahçe seçime gidiyor mu? Ali Koç açıkladı... İstifa çağrılarına yanıt!

MHP'li İzzet Ulvi Yönter'den yeni 'Sedat Peker' paylaşımı! "Her şeyin bir vakti var"

MHP'li İzzet Ulvi Yönter'den yeni 'Sedat Peker' paylaşımı! "Her şeyin bir vakti var"

Teyzesi korkunç cinayetin sebebini açıkladı!

Teyzesi korkunç cinayetin sebebini açıkladı!

Sevgilisiyle birlikçe ağaca asılı cansız bedenleri bulundu

Sevgilisiyle birlikçe ağaca asılı cansız bedenleri bulundu

Dünyayı tedirgin eden açıklama! "Nükleer savaş patlak verebilir"

Dünyayı tedirgin eden açıklama! "Nükleer savaş patlak verebilir"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.