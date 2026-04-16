Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Parlamento Başkanlarını Kabul toplantısında konuştu. Erdoğan, "Birliğin üstlendiği barış ve diplomasi misyonunu çok kıymetli buluyorum. Parlamentolar arası birlik, tam 137 yıldır çok önemli bir işlevi yerine getiriyor" ifadelerini kullandı. Erdoğan, "80 yıl önce galipler eliyle tesis edilen uluslararası sistem bugün meşruiyet krizi yaşamaktadır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor"
Mustafa Fidan

Parlamento Başkanlarını Kabul programında konuklara seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çatışma bölgelerindeki istikrarsızlık üzerinden uluslararası sistemi eleştirdi ve sistemin bir meşruiyet krizi içerisinde olduğunu belirtti. Erdoğan, 80 yıl önce Orta Doğu için galip Batılı ülkeler eliyle tesis edilen sistemin meşruiyet krizinin bugünkü istikrarsızlığı yarattığını dile getirdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "ULUSLARARASI SİSTEM MEŞRUİYET KRİZİ YAŞIYOR"

Programda konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi;

"Türkiye olarak insani değerler üzerine bina ettiğimiz dış politikamızın önceliği hangi coğrafyada olursa olsun ithilafların barış yoluyla çözüme kavuşturulmasıdır. 80 yıl önce galipler eliyle tesis edilen uluslararası sistem bugün meşruiyet krizi yaşamaktadır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor" 1

"DİPLOMASİ YERİNE SİLAH VE BOMBALARIN ALDIĞI ORTAMDA KİMSE GÜVENDE DEĞİLDİR"

Bizim farklı coğrafyalarda üstlendiğimiz barış misyonu ilkeli bir duruş sergilemektedir. Sağduruyunun askıya alındığı, diplomasi yerine silah ve bombaların aldığı ortamda kimse güvende değildir.

Uluslararası kamuoyu Ortadoğu'daki tradejileri durdurma iradesi gösterse de hükümetlerin bu noktada geriden geldiğini görüyoruz. İsrail'in bölgedeki hukuksuzluğu devam ediyor.

"BÖLGE ÜLKELERİNİN ANA AKTÖR OLMADIĞI HİÇBİR DENKLEM BAŞARILI OLAMAZ"

Filistin'de iki devletli çözümün bir an evvel hayata geçirilmesi için tüm parlamentoları sesini yükseltmeye davet ediyorum. Bölge ülkelerinin ana aktör olmadığı hiçbir denklemin barış ve güven arayışına cevap veremeyeceği açıktır.

"KIBRIS TÜRKLERİNİN MARUZ BIRAKILDIĞI HUKUKSUZ İZALOSYONUN SONA ERDİRİLMESİ GEREKTİYOR"

Buradan bir kez daha Kıbrıs Türklerinin maruz bırakıldığı hukuksuz izalosyonun sona erdirilmesi gerektiğini dile getiriyor, sizlerden de bu konuya destek vermenizi bekliyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor" 2

"ÇATIŞMALAR AFRİKALI KARDEŞLERİMİZ GİBİ BİZLERİ DE DERİNDEN YARALIYOR"

Sudan'daki çatışmalar Afrikalı kardeşlerimiz gibi bizleri de derinden yaralıyor. Sudan'daki istikrarsızlığın sonlandırılması için her türlü diplomatik çabayı destekliyoruz. Son yıllarda istikrar ve güven konusunda önemli yol alan Somali'nin büyümesine desteğimiz de devam ediyor. Afrika'nın tamamında refah ve güvenliğin sağlanması hepimizin ortak niyetidir. İhtiyaç duyulan her türlü desteği vermeye devam edeceğiz."

