Cumhurbaşkanı Erdoğan Pezeşkiyan'la görüştü: İran'a destek mesajı

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; görüşmede liderler, Türkiye-İran ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, bölgedeki çatışma süreci nedeniyle bayramı buruk karşıladığını, İran halkının bu zorlu zamanları aşacağına ve selamete kavuşacağına inandığını ifade etti.

Erdoğan, Türkiye'nin barış ve istikrarın sağlanması için kardeş ülkelerle birlikte çalıştığını, müzakerelerin müspet sonuçlanması için her türlü desteği vermeye devam edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Pezeşkiyan'ın Kurban Bayramını da tebrik etti.

