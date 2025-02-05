Cumhurbaşkanı Erdoğan, Steinmeier ile görüştü! Gazze mesajı: 'Herkese büyük sorumluluklar düşüyor'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

"Malumunuz geçtiğimiz yıl Türkiye-Almanya arasındaki dostluk anlaşmasının 100. yıl dönümüydü. Son dönemdeki görüşmeler, iki ülke arasındaki diyalogun en önemli tezahürüdür. Görüşmelerimizde ikili işbirliğimiz derinleştirilmesine yönelik atabileceğimiz adımlar yanı sıra bölgesel gelişmeleri de ele aldık.

Avrupa'da İslam düşmanlığı ve ırkçılığın yükselmesi Türk toplumunu tedirgin ediyor. Siyasi ekonomik kültürel ilişkilerimiz çok güçlü.

Terör örgütleriyle mücadele konusuna da özellikle değindik. Gümrük birliği ve vize serbestisi başta olmak üzere atılması gereken adımlar üzerinde durduk. Suriye'deki gelişmeler, Gazze'deki son durum gibi bölgesele konularda Almanya ile işbirliğimizi sürdüreceğiz. Suriye'nin yeniden inşasına Almanya'nın gerekli desteği vereceğine inanıyorum. Ukrayna'daki savaşın adil bir barışla sona ermesi gerektiğini uzun bir süredir savunuyoruz. Bu konuyu da istişare ettik.

Gazze'deki ateşkesin muhafazası için herkese büyük sorumluluklar düşüyor. Uluslararası toplum olarak iki devletli çözüm için gayretlerimizi sürdürmeliyiz.

Kalıcı barışın ve refahın hüküm sürdüğü bir Suriye hepimizin arzusudur"

ALMANYA CUMHURBAŞKANI STEINMEIER’İN AÇIKLAMALARI

"Lübnan'la ateşkes, Esad rejiminin sona ermesi ve Suriye'de yeni bir başlangıç. Bütün bunlara Almanya ve Türkiye olarak farklı perspektiflerden bakıyoruz. Fakat ortak bir çıkarımız var, o da artık bölgede kalıcı bir barışın yerleşmesi. Bunun için Türkiye çok önemli bir aktör. Cumhurbaşkanı ile şu konuda hem fikiriz. Biz mecburuz bütün bu gerginlikler karşısında fırsatları değerlendirmeye mecburuz. Ve barışçı ve kalıcı bir gelişme istiyoruz bölgede."