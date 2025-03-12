Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'de mezhep temelli bir fitne ateşi yakılmak isteniyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı'nda gündemi değerlendirdi. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Aziz milletim, değerli vekil arkadaşlarım, kıymeti misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sizlerin vasıtasıyla ekranları başında bizi izleyen vatandaşlarımıza selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Grup toplantımız ülkemiz, milletimiz ve demokrasimiz için hayırlara vesile olsun.

Aynı sevdaya gönül verdiğim, aynı davaya omuz verdiğim yol arkadaşlarıma sevgilerimi iletiyorum. Kara kışa aldırmadan, 23 Şubat'ı Ankara'da demokrasi bayramına çeviren teşkilatıma şükranlarımı sunuyorum.

"SURİYE'DE YENİ BİR FİTNE ATEŞİ YAKILMAK İSTENİYOR"

Gerek bölgemizde geren dünyanın farklı köşelerinde gerilimlerin, kardeş kavgalarının yaşandığı zorlu süreçten geçiyoruz. Sudanlı kardeşlerimiz istikrarsızlıkla boğuşuyor. Gazze'deki ateşkes Siyonist rejimin tüm şımarıklıklarına rağmen güçlükle de olsa devam ediyor. Suriye'de mezhep temelli yeni bir fitne ateşi yakılmak isteniyor. Umudumuzu diri tutuyor kararlılığımızı en güçlü şekilde muhafaza ediyoruz.

Ulvi bir çabanın içindeyiz. Ülkemiz içinde ve dışında barışa iyiliği adalete katkı verme gayretindeyiz. Ramazan ayı ile iyilik ve kardeşlik seferberliğine hız verdik. Kadın ve gençlik kollarımız bu mübarek günleri en iyi şekilde değerlendirmek için seferber oldu.

"TÜRKİYE BARIŞ DİPLOMASİSİNİN MERKEZİ"

Türkiye olarak sadece iyilik sancağını, barış, güven ve huzur ikliminin mazlum coğrafyalar başta olmak üzere dünyanın dört bir yanına ulaştırıyoruz. Türkiye'yi bölgesinin istikrar kaynağı olmasından da öteye geçirerek barış diplomasisinin merkezine taşıyoruz.

"İSTİKLAL MARŞI HARBİN YÜRÜTÜCÜSÜ, RUHUDUR"

Bugün son derece anlamlı bir yıl dönümü, İstiklal Marşı'mızın kabulünün 104. yıl dönümünü idrak ediyoruz. Merhum Mehmet Akif'i rahmetle yad ediyorum. Marşımız sıradan bir şiir, sıradan bir marş değildir. İstiklal Marşımız milletimizin hissiyatının, kahramanlığının, asil karakterinin dizelere harf harf işlenmiş sembolüdür. Toprakları işgal edilmek milletin var oluş anıtıdır. Bu marş kurucu ve köklü bir metindir. Bir diğer önemli yanı ise savaş sırasında yazılmış olmasıdır. Bu nedenle İstiklal Marşı harbin yürütücüsü, ruhudur.