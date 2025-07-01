Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tataristan Cumhuriyeti Reisi Minnihanov'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tataristan Cumhuriyeti Reisi Rüstem Minnihanov ile AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır