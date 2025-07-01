Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tataristan Cumhuriyeti Reisi Minnihanov'u kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tataristan Cumhuriyeti Reisi Rüstem Minnihanov ile bir araya geldi.
01.07.2025 19:33
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tataristan Cumhuriyeti Reisi Rüstem Minnihanov ile AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır
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