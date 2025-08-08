İstanbul’da “DEİK 38. Olağan Mali Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni Programı”nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörsüz Türkiye sürecimizde bu hafta yeni bir evreye daha geçildi. Sürece siyasi desteği ve katılımı artırma çağrılarımız olumlu mâkes buldu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bir komisyon kuruldu" ifadelerini kullandı.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDE YENİ BİR EVREYE GEÇTİK"

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan şunları söyledi:

Terörsüz Türkiye sürecimizde bu hafta yeni bir evreye daha geçildi. Sürece siyasi desteği ve katılımı artırma çağrılarımız olumlu mâkes buldu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bir komisyon kuruldu.

"KOMİSYONDA PARTİLERİN VERDİKLERİ YAPICI MESAJLARI TAKDİRLE KARŞILIYORUZ"

Böylece Türk siyaseti, psikolojik bir eşiği daha başarıyla aştı; bir önyargıyı daha kırdı; demokratik zeminde meselelerini konuşarak çözme yolunda kıymetli bir adım daha attı.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun çalışmalarına başlamasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Komisyona katılan siyasi partilerin temsilcilerinin ilk toplantıda verdikleri yapıcı mesajları takdirle karşılıyoruz."

"BÖLGEMİZDE OYNANAN OYUNLARI BOZACAK ADIMLARIN ATILMASI DEVLET AKLININ BİR GEREĞİDİR"

Bölgemizde yeni oyunlar oynanırken Türkiye'nin bu oyunları bozacak adımlar atması devlet aklının bir gereğidir. Etfamızı saran bu ateş çemberinden ancak birbirimize güvenip inanarak ve güçlü bir irade göstererek çıkabiliriz.

Cumhur İttifakı olarak yalnızca elimizi değil tüm yüreğimizi taşın altına işte bu sebeple koyuyoruz.

"TERÖRÜN ÜLKEMİZE ELLİ YILDA ÇOK BÜYÜK MALİYETLERİ OLDU"

Türkiye'nin yarım asırlık terörle mücadelede ekonomik maliyeti 2 trilyon dolardır. Ekonomiyle beraber ülkemize başka maliyetleri de oldu. Hayatının baharında nice gençlerimizi toprağa koyduk, ailelerin yüreği yandı, aileler parçalandı. Terör sivil siyaseti de yıllarca esir aldı, baskı altında tuttu. Dış politikadan toplumsal siyasete her alanda baskı altına aldı. Biz kaybederken Türk'ün de Arap'ın da Kürt'ün de düşmanı olanlar kazandı.

"KAZANANLA KAYBEDENLERİN YERİNİ DEĞİŞTİRECEK TARİHİ BİR SÜRECİN İÇERİSİNDEYİZ"

Biz artık bu millet kaybetmesin diyoruz. Şimdi Allah'ın izniyle kazananla kaybedenlerin yerini değiştirecek tarihi bir sürecin içerisindeyiz. Biz de sabotaj ve tahriklere karşı kontrollü ve tedbirli şekilde bu süreci yönetiyoruz. Siyaset kurumu, bazı çatlak sesler haricinde, sürece olumlu yaklaşıyor. Terörle bir yere varılamayacağı gün geçtikçe daha net görülüyor. Ülkemizde ve bölgemizde yeni bir dönemin kapılarını açmak istiyoruz.

"KENDİ ÜLKESİNİ BATILI TELEVİZYON KANALLARINA ŞİKAYET EDEN..."

Türkiye için, 86 milyonun tamamı için, yüzünü ülkemize çevirmiş mazlumlar için en doğrusu neyse onu kararlılıkla hayata geçiriyoruz. Ne zulme sessiz kalıyor ne de macera peşinde koşuyoruz, ne pısırık davranıyor ne de muhalefetin kışkırtmalarına prim veriyoruz.

Kendi ülkesini Batılı televizyon kanallarına şikayet eden ezik siyasetçiler gibi değil, hadiselere Ankara merkezli bakarak politikalarımızı belirledik."