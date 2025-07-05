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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg’un yeni modeli T10F’nin test sürüşünü gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Togg'un yeni modeli T10F'nin test sürüşünü gerçekleştirdi. Sosyal medya hesabından da paylaşım yapan Erdoğan, "Yakında vatandaşlarımızın beğenisine sunulup yollara çıkacak olan yerli ve milli elektrikli otomobilimiz, gururumuz Togg'un yeni sedan modeli T10F'in test sürüşünü gerçekleştirdik. Maşallah. Barekallah." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg’un yeni modeli T10F’nin test sürüşünü gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da Togg’un sedan modeli olan T10F’in direksiyonuna geçti. Test sürüşü sırasında aracı inceleyen Erdoğan, model hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg’un yeni modeli T10F’nin test sürüşünü gerçekleştirdi 1

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı ve Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı eşlik etti. Katılımcılar, T10F modeli önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg’un yeni modeli T10F’nin test sürüşünü gerçekleştirdi 2

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yakında vatandaşlarımızın beğenisine sunulup yollara çıkacak olan yerli ve milli elektrikli otomobilimiz, gururumuz Togg'un yeni sedan modeli T10F'in test sürüşünü gerçekleştirdik. Maşallah. Barekallah." ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, test sürüşü sırasında ve sonrasında çekilen fotoğraflara da yer verdi. (AA-DHA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg’un yeni modeli T10F’nin test sürüşünü gerçekleştirdi 3

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg’un yeni modeli T10F’nin test sürüşünü gerçekleştirdi 4

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg’un yeni modeli T10F’nin test sürüşünü gerçekleştirdi 5Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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