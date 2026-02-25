Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'de yaşanan değişimi içine sindiremiyorlar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da düzenlenen iftar programına katıldı. İftar sonrası konuşma yapan Erdoğan, muhalefeti kişisel hak ve hukuk konusunda eleştiriler yöneltti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "LAİKLİK KAVRAMININ ARKASINA SAKLANIYORLAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Emek Sofrası Buluşması' programındaki konuşmasında şunları söyledi;

"Onlar ne derse desin, hangi bildiriyi yayımlarsa yayınlasın biz toplumun hak ve özgürlüklerini geliştiemeye odaklanıyoruz.

Laiklik kavramının arkasına korkakça saklanıp milletin inanç değerlerine ateş eden güruhun hezeyanlarına gülüp geçiyoruz.

"TÜRKİYE'DE YAŞANAN DEĞİŞİMİ İÇİNE SİNDİREMİYORLAR"

Türkiye'de yaşanan değişimi içine sindiremiyorlar. Kamuda başörtüsü yasağını kaldırarak kadınların çalışma hayatındaki hak ve özgürlüklerini garanti altına aldık.

"86 MİLYONUN EMANETİ VE SORUMLULUĞUNU TAŞIYORUZ"

Kendi belediyesinde çalışanlar belediye önünde eylem yaparkeni tropik adalarda tatil yapanlar gibi olmadık. 86 milyonun emaneti ve sorumluluğunu taşıdığımızın farkında olduk hep."