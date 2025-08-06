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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye dünya arkeolojisinde ilk sırada yer alıyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uluslararası Arkeoloji Sempozyumu ve Arkeolojinin Altın Çağı Sergisi" programında konuştu. Erdoğan, "Türkiye gerek toprak yüzeyi gerek su altı keşiflerinde dünya arkeolojisinde ilk sırada yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye dünya arkeolojisinde ilk sırada yer alıyor'
Cansu Akalp

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kütüphanesi'nde düzenlenecek Uluslararası Arkeoloji Sempozyumu'nda önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Tarih ve mirasımızı koruyup kollayacağız. Anadolu toprakları sayısız topluluğa nice devlet ve medeniyete ev sahipliği yapmıştır.

Bu toprakların her bir katmanı bu katmanlarda gün yüzüne çıkarılan her bir eser,bizi tarihin en kadim noktalarına götürüyor.

Milletçe biz bin yıldır buradayız, bu topraklarda yaşıyoruz, inşallah kıyamete kadar da burada olmaya devam edeceğiz. Tarihi ve kültürel mirasımızı yarınlara taşımak için sizlerle birlikte tüm gücümüzle gayret sarfediyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye dünya arkeolojisinde ilk sırada yer alıyor 1

"TÜRKİYE DÜNYA ARKEOLOJİSİNDE İLK SIRADA YER ALIYOR"

Türkiye gerek toprak yüzeyi gerek su altı keşiflerinde dünya arkeolojisinde ilk sırada yer alıyor. Yakın zamana kadar geri plana itilen Türk-İslam arkeolojisini yeniden canlandırmak bizlere nasip oldu, Türk varlığının izlerini Malazgirt'te sürdürmeye başladık.

Uzmanlarımız, önce ülkemizi ardından Türk'ün adım attığı her yeri inşallah karış karış gezecek ve kültür mirasımızı özenle kayıt altına alacaktır.

86 yıllık aranın ardından asli kimliğine kavuşturduğumuz Ayasofya-i Kebir Camii'ni tarihinin en kapsamlı restorasyon sürecine aldık. 2002'den bugüne tam 13 bin 291 tarihi eserin ana vatana iade edilmesini sağladık.

Hem Haydarpaşa'da hem Sirkeci'de raylı ulaşım hizmetleri sürerken, kültür, sanat ve tarih de yeniden hayat bulacak.

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Anahtar Kelimeler:
Arkeoloji cumhurbaşkanı erdoğan
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