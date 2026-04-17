Cumhurbaşkanı Erdoğan "Türkiye hazır" diyerek duyurdu: Liderler zirvesine açığız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu’nun açılış oturumuna katıldı.
"DÜNYA GÜÇ VE İSTİKAMET BUHRANI YAŞIYOR"
Erdoğan'ın burada gerçekleştirdiği konuşmadan satır başları şu şekilde:
- Antalya Diplomasi Forumu küresel aklın geleceği dair umudun ortak kürsüsü haline geldi.
- Küresel sistemde yaşanan kriz evvelemirde ahlaki ve varoluşsal bir krizdir. Krizin ulaştığı boyutu görmek için 7 Ekim sonrası Gazze'ye bakmak yeterlidir.
- Bugün dünya güç bunalımıyla birlikte istikamet buhranı da yaşamaktadır. Gelinen nokta itibarıyla ciddi ve tehlikeli bir eşikte olduğumuz görülüyor.
- Dün Suriye ve Gazze'de, bugün Batı Şeria ve Lübnan'da en temel insanlık sınavını veremeyen bir sisteme güvenmemiz bizden nasıl beklenir. Gazze'de yaşananları yalnızca insani trajedi olarak okumak eksikliktir. Gazze'deki soykırım mevcut düzenin neye izin verdiğini net bir biçimde göstermiştir.
"LİDERLER ZİRVESİNE AÇIĞIZ"
- Türkiye tarafların da istekli olması halinde müzakerelerin devamı için her türlü kolaylaştırıcı adımı desteklemeye hazırdır. Liderler zirvesine açığız.
- Hürmüz Boğazı ile ilgili tavrımız net. Boğazın bir yakası İran ise diğer yakası Umman’dır. Temennimiz Hürmüz’ün ticari gemilere açık tutulmasıdır.
- Türkiye Avrupa’nın ayrılmaz bir parçasıdır. Karşılaşılan sınamalar, Avrupa ile ortaklığımızın stratejik önemini ortaya koymuştur.
Okuyucu Yorumları 0 yorum