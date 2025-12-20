HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü yok"

Doğukan Akbayır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda Deniz Platformlarının Hizmete Giriş, Bayrak Çekme ve İlk Sac Kesim Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada önemli değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, Türkiye'nin hiç kimsenin toprağında gözünün olmadığını ifade ettiği açıklamasının devamında, "Hayata geçirdiğimiz bütün bu yatırımlarımız savaş için değil, barış ve istiklali korumak içindir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Türkiye için çalışan Mavi Vatanın muhafazası için gecesini gündüzüyle birleştiren herkesten Yüce Rabbim razı olsun. Şehitlerimizi rahmetle anıyorum.

Bugün bir gurur anına hep beraber şahitlik ediyoruz. Bizlere bu gururu yaşatanları canı gönülden tebrik ediyorum. Ülkemiz tersanelerine güvenmekte ne kadar haklı olduğumuzu bugün bir kez daha görüyoruz.

Çok değerli misafirler bugün burada denize uğradığımız ve bayrak çektiğimiz platformlar alın terimizin, aklın, emeğin, cesaretin ve adanmışlığın eseridir. Bunların en başında havadan bağımsız tahrik sistemi ve gelişmiş son teknoloji yetenekleri ile sessiz derinliklerinin milli bekçisi olacak TCG Hızır Reis denizaltımız var.

Buradaki başarıyı görmek için uzaklara gitmeye hiç gerek yok. Türkiye’nin savunma sanayine son 23 senedir kat ettiği mesafeyi görmek için öyle 70'lere 60’lara gitmeye eşelemeye de gerek yok bunun için geçtiğimiz haftalarda kamuoyun da paylaşılan projelere ve çalışmalara bakmak fazlasıyla kafi. Füzelerden tüfekleri insansız araçlardan roketlere toplarından elektronik harp sistemlerine sektörün tamamında büyük bir dinamizm var üretkenlik var maşallah heyecan ve gayret var.

DÜNYADA 10 ÜLKEDEN BİRİ TÜRKİYE!

Araştırma geliştirme çalışmalarından tasarıma, yazılımdan seri üretime tüm süreçleri yerli ve milli kaynaklarımızla yürütüyoruz.

Şu anda savunma ihracatında dünyanın en büyük 11'inci ülkesiyiz. Son 11 aylık dönemde savunma ve havacılık ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artarak 7 milyar 445 milyon dolara ulaştı.

Dünyada kendi savaş gemisini geliştirip denize indiren 10 ülkeden biri Türkiye'dir.”

"YATIRIMLARIMIZ SAVAŞ İÇİN DEĞİL, BARIŞI KORUMAK İÇİNDİR"

Yakın gelecekte müjdelerimiz olacak. Başarılarımıza yenilerini ekleyeceğiz. Hava, deniz ve karada caydırıcılığımızı artıracak projeleri devreye alacağız.

Kendimiz ve müttefiklerimizin güvenliklerine katkı sunmaya devam edeceğiz. Bizim kimsenin toprağında egemenliğinde gözümüz yok. Biz hiçbir ülkeyle gerilim istemiyoruz. Kriz ve kavga istemiyoruz. Komşularımız için huzur ve istikrardan başka bir isteğimiz yok. Türkiye olarak herkesin emin olabileceğiz güven duyabileceği en zor en sıkıntılı günlerinde sırtını yaslayabileceği ülke Türkiye'dir.

Bugün burada hayata geçirdiğimiz bütün bu yatırımlarımız savaş için değil, barış ve istiklali korumak içindir.

erdoğan
