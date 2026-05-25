Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Tarık ile görüştü

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem Bin Tarık ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Liderler, Türkiye-Umman ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanımız görüşmede, bölgemizdeki savaşın yeniden alevlenmesinin kimsenin yararına olmadığını, diplomatik adımların desteklenmesinin önem arz ettiğini, Türkiye olarak bölgemizdeki kardeş ülkelerle birlikte kalıcı barış için gayret gösterdiğimizi belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak Filistin topraklarında barış ve istikrarın tesisi için de çabaladığımızı, Filistin halkının hukukunu korumak adına her platformda elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğimizi ifade etti.

Cumhurbaşkanımız görüşmede, Umman Sultanı’nın Kurban Bayramını da tebrik etti."

