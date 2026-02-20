Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı: "Daha fazla insanı harekete geçirmeliyiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde "Cemre Vakfı Tanıtım Programı"nda konuşma gerçekleştirdi.
"DAHA FAZLA İNSANI HAREKETE GEÇİRMELİYİZ"
İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
- Bugün tüm dünya çevre ve iklim meselesinde ciddi sınamaların eşiğinde bulunuyor. Sorumsuzca tabiata atılan bir plastik şişe yaklaşık 4 asır boyunca çevreyi kirletmeye devam ediyor. İklim ve çevre krizini görmezden gelemeyiz. Çevre konusunda çabamızı artırmamız, başta gençler olmak üzere daha fazla insanı harekete geçirmeliyiz.
"İSTANBUL'U ÜLKEMİZİN EN TEMİZ ŞEHİRLERİNDEN BİRİ HALİNE GETİRDİK"
- Çevre konusunda çok önemli çalışmalar içinde olduk. Çöp, çukur, çamur; bunu biz hallettik. Haliç'i tekrar Boğaz'ın incisi haline getirdik. Çöp dağlarının patladığı İstanbul'u ülkemizin en temiz şehirlerinden biri haline getirdik.
"ÇEVRE PROJELERİNDE ASLA SİYASİ AYRIMCILIK İÇİNDE DEĞİLİZ"
- Çevre projelerinde asla siyasi ayrımcılık içinde değiliz. Çevreyi koruyan her adımı, her fikri samimiyetle destekliyoruz. Çevreyi korumanın partisi olmaz. Biz iş yapana, hizmet üretene her zaman sahip çıkarız, önünü açarız.
- COP 31'in ev sahipliğini üstlendik. Antalya'da 200'e yakın ülkeyi ağırlayacağız.
