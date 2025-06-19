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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev deprem bölgesinde! Bakan Kurum o anları böyle paylaştı: "Bu güzel mahallede artık sadece sevinç var"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Kahramanmaraş'ta depremzede bir aileyi ziyaret etti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum o anları "Bu güzel mahallede artık sadece sevinç var" diyerek paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev deprem bölgesinde! Bakan Kurum o anları böyle paylaştı: "Bu güzel mahallede artık sadece sevinç var"
Recep Demircan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'taki Azerbaycan Mahallesi'nde 250 Bininci Afet Konutu Anahtar Teslimi ve Kura Çekim Töreni'nin ardından aynı mahallede depremzede bir ailenin evine konuk oldu.

Ziyarette Erdoğan'a, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da eşlik etti. Konuk oldukları aileyle bir süre sohbet eden iki lider, daha sonra evin balkonunda yapımı tamamlanan konutları inceledi.

BAKAN KURUM: "BU GÜZEL MAHALLEDE ARTIK SADECE SEVİNÇ VAR"

Bakan Kurum yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Kahramanmaraş’ta yuvasına kavuşan Altun ailemizin güzel evindeyiz. Devlet millet el ele vererek zor günlerden umutlu yarınlara hep beraber geldik, karanlık gecelerden aydınlık sabahlara birliğimizin gücüyle çıktık. Bu güzel mahallede artık sadece sevinç var."

ERDOĞAN VE ALİYEV ÖĞRENCİLERE KARNE DAĞITTI

Erdoğan, Aliyev ve beraberindekiler daha sonra Azerbaycan Mahallesi'nde açılan Haydar Aliyev İlkokulunu ziyaret etti.

Okuldaki öğrenciler, iki lideri Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla karşıladı. Öğrencilerle bir süre sohbet eden Erdoğan ve Aliyev, ardından öğrencilere karnelerini dağıttı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev, ziyaretin ardından öğretmen ve öğrencilerle günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

Okul ziyaretinde, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve diğer ilgililer yer aldı.

Esnaf ziyareti kapsamında bir dondurmacıya da uğrayan Erdoğan ve Aliyev, burada Maraş dondurması kesti, ikram edilen dondurmayı yedi.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Murat Kurum aliyev
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