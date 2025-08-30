Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Ata'nın huzurunda! "Emanetimiz emin ve ehil koridorlarda"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ata'yı ziyaret ettikten sonra Misak-ı Milli Kulesi'ndeki Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayarak, 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı. Devlet erkanının Anıtkabir'den ayrılmasının ardından Anıtkabir'in ziyarete açılması bekleniyor.

BAKANLAR, BAHÇELİ, ÖZEL VE DERVİŞOĞLU DA TÖRENDEYDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındaki devlet erkanında bakanlar, MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP lideri Özgür Özel ve İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu da yer aldı.

"EMANETİMİZ EMİN VE EHİL KORİDORLARDA"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Emanetimiz emin ve ehil koridorlarda. Devletimiz güvenlik ve huzur için tedbirler alıyor."