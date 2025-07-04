Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan görüştü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüşmesinde, Türkiye ve İran ikili ilişkileri ile bölgesel meseleler ele alındı.

Erdoğan, görüşmede İran ile İsrail arasındaki ateşkesin kalıcı sükunete dönüştürülmesinin önem arz ettiğini, meselelerin müzakerelerle çözülmesi gerektiğini belirtti

Türkiye ile İran'ın terörle mücadele alanında işbirliğini güçlendirmesi gerektiğini ifade etti.

AK Parti sosyal medya hesabından, zirveden fotoğraf paylaştı. Paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 17. Zirvesi'nin ardından hatıra fotoğrafı çekimine katıldı." ifadeleri yer aldı.