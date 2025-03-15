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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sırrı Süreyya Önder görüşmesinin detayları ortaya çıktı! Çarpıcı iddia, bayram sonrası işaret edildi: "Bazı hazırlıklarımız var'

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sırrı Süreyya Önder görüşmesinin detayları ortaya çıktı! Çarpıcı iddia, bayram sonrası işaret edildi: "Bazı hazırlıklarımız var'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
15.03.2025 20:36
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM'li Sırrı Süreyya Önder arasındaki tokalaşma ve sohbet dikkat çekmişti. DEM'li Buldan bu görüşmenin içeriğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın DEM heyetiyle görüşme için bayram sonrasını işaret ettiği ve "Bazı hazırlıklarımız var" dediği iddia edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sırrı Süreyya Önder görüşmesinin detayları ortaya çıktı! Çarpıcı iddia, bayram sonrası işaret edildi: "Bazı hazırlıklarımız var'

Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma çağrısı yapmıştı. Gündem olan çağrı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti'nin İmralı heyetiyle görüşmeye 'yeşil ışık' yakmıştı. Erdoğan “Randevu isterlerse veririm” demişti. Bu gelişme sonrası DEM Parti, randevu talebi için başvuruda bulunduklarını belirtmişti.

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TOKALAŞIP SOHBET ETTİLER

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde verilen iftarda DEM Parti’nin İmralı heyetinde yer alan Sırrı Süreyya Önder ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tokalaşıp sohbet etmesi dikkatlerden kaçmamıştı.

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BULDAN NELER KONUŞULDUĞUNU AÇIKLADI

DEM Parti’nin İmralı heyetinde yer alan Van Milletvekili Pervin Buldan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacakları görüşmenin sürece katkı sağlayacağını dile getirerek, terör örgütü lideri Öcalan’ın da kendilerine "Cumhurbaşkanıyla bir görüşme yapmanız, düşüncelerimi, süreci kendisiyle paylaşırsanız iyi olur" dediğini belirtti.

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"BAZI HAZIRLIKLARIMIZ VAR"

Buldan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Randevu isterlerse veririm” sözü üzerine kendilerinin de harekete geçtiklerini ifade ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sırrı Süreyya Önder arasında TBMM’de verilen iftar yemeğinde geçen ayaküstü sohbette neler konuşulduğunu da açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşmede Önder’e “Bu görüşmeyi bayramdan sonra yaparsak daha iyi olur. Bayramdan sonra daha rahat bir araya geliriz, otururuz. Çünkü bazı hazırlıklarımız var” dediğini açıklayan Buldan, görüşmenin tarihinin bu nedenle bayram sonrasına kaldığını ifade etti.

Medya Haber TV'de yer alan habere Buldan, hazırlıkların içeriğini henüz bilmediklerini not düşerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu cümlelerinin ardından görüşmenin tarihinin daha netleşmediğini ancak bayramdan hemen sonra İmralı heyeti olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceklerini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Sırrı Süreyya Önder cumhurbaşkanı erdoğan
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