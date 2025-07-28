Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yangınlarla ilgili ihmali olan hesabını verecek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısı sonrası gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İHMALİ OLAN VARSA GEREĞİ YAPILACAK

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şu şekilde:

"Orman yangınlarında şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Aşırı sıvı kaybına maruz kalarak şehit olan 2 Mehmetçiğimize de rahmet diliyorum. Hepimizi yasa boğan bu iki hadisenin nedenleri ayrıntılarıyla netleşecek, ihmali olan varsa gereği yapılacak. Devletimiz şehit ailelerimizin yanındadır.

Büyük ve güçlü Türkiye idealimize bölgedeki çatışma ve krizlere rağmen daha önce hiç olmadığı kadar yakınız. Felaket tellalları ne derse desin, ülkemizin yolu da bahtı da açıktır.

Kabine'de dış politikadaki gelişmeleri enine boyuna istişare etme fırsatı bulduk.

Yaz mevsiminin gelişiyle, tüm dünyayla birlikte ülkemizde de artan orman yangınlarını masaya yatırdık. Ülkemizin kredi notunun yükseltilmesi ve Merkez Bankası rezervlerimizin 169 milyar dolara çıkması başta olmak üzere, son günlerde aldığımız olumlu haberlerin değerlendirmesini yaptık.

Terörsüz Türkiye sürecimize dair güncel durumu mütalaa ettik. Savunma sanayi alanında, tüm dünyanın gıptayla baktığı atılımlarımız gündemimizdeki bir başka konuydu. Bütün bu başlıklarda, ülkemizi hedeflerine biraz daha yaklaştıracak önemli kararlar aldık.

"KANLI SAVAŞ NOKTALANACAKTIR"

Rusya- Ukrayna savaşının artık bitmesi gerektiğine inanıyoruz. Liderler seviyesinde görüşmeye hazırız.

7060 kadar Ukraynalı askerin naaşına karşılık 97 Rus askerin cenazesi teslim edilmiş. Esir takası tamamlanmıştı. Bu savaşın bitmesi gerektiğine inanıyoruz. Müzakere masası İstanbul'da kurulduysa uzak olmayan bir tarihte barış masası da Türkiye'de kurulacak. Bu kanlı savaş noktalanacaktır.

Bölgede barış için çabalarken, içimizde huzuru zedeleyen, beraberliğimizi örseleyen, şer güçlere istismar zemini sunan sorunların üzerine gidiyoruz"

"SÜRECİ SULANDIRMANIN MAZERETİ OLAMAZ"

Girdiğimiz bu yol bizi demokrasiyle de ekonomisiyle de güçlü bir Türkiye'ye ulaştıracaktır. Barış, huzur, dayanışma ve istikbal birlikte inşa etme ideali vardır. Bunun için ne umut tacirliği ne de muhalefet gibi ucuz popilizm yapıyoruz.

Terörsüz Türkiye süreci sadece Cumhur İttifakı'nın değil, hükümetimizin, devletimizin, hepsinden önemlisi milletimizin projesidir.

Süreci sulandırmanın mazereti olamaz. Bunu millet affetmez. Ana muhalefetin tarihin doğru yanında konumlanması gerekir.

"YANGINLARI 2 DAKİKA İÇİNDE TESPİT EDİYORUZ"

Yangınlar küresel sorun haline geldi. Son 5 yılın en kurak günlerini yaşanıyor. 27 uçak ve 105 helikopter ülke 6 bine yakın kara aracı 1600 noktada konumlandı.

Yangınlar 2 dakika içinde tespit ediyoruz. Türkiye bu alanda İHA kullanan 2 ülkeden biri. Meteorolojik erken uyarı sistemiyle riski bölgeler önceden görülüyor. Türkiye yangın yönetim uçağı sahibi olan 5 ülkeden biri. Yangına ilk müdahale süresi 45 dakikadan 11 dakikaya indi.

"AZ DA OLSA SABOTAJ VE KASIT DA VAR"

Hava ve kara araçlarımızın daha hızlı su alabilmesi için, göreve geldiğimizde hiç olmayan yangın gölet ve havuzlarının sayısı bugün 4.796’ya ulaştı. Yine, 2002’de 73 ton olan havadan su atma kapasitemiz bugün 438 tona yükseldi.

"İTFAİYE İŞİNİ AFAD İLE ÖRGÜTLEYECEĞİZ"

Az da olsa sabotaj ve kasıt da var. 1 Haziran'dan beri 149 şüpheliden 38'i tutuklandı.

İtfaiye işini AFAD ile örgütleyeceğiz. 51 ilin tamamında AFAD planlayacak. Yeşil vatanı canları pahasına savunan tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum."