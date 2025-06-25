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'Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden aday olmalı mı?' Son ankette Yavaş ve İmamoğlu detayı: Yüzde 59,4

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kimler aday olacak? Erken seçim tartışmaları devam ederken bir anket çalışması daha yayınladı. Vatandaşlara 'Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden aday olmalı mı?' ve 'Kime oy verirsiniz sorusu yöneltildi. Ankette en çok Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş detayı dikkat çekti. Öte yandan partilerin son durumu da ortaya çıktı. İşte merak edilen sonuçlar...

'Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden aday olmalı mı?' Son ankette Yavaş ve İmamoğlu detayı: Yüzde 59,4
Ufuk Dağ

Türkiye siyasi hareketliliklerle beraber anket sonuçlarını da konuşmaya devam ediyor Son anket çalışması Ankara Araştırma ve Danışmanlık tarafından yapıldı. Çalışmada, 'Hangi partiye oy verirsiniz?, 'Hangi adayı desteklersiniz?', 'Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden aday olmalı mı?' sorusu yöneltildi. Birçok dikkat çeken sonuç ortaya çıktı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu'nun olası adaylık ihtimallerinde ortaya çıkan tablo incelendi. İşte sonuçlar...

genel seçim

"HANGİ PARTİYE OY VERİRSİNİZ?"

Ankara Araştırma ve Danışmanlık, 28 il, 59 ilçe ve bu ilçelere bağlı 145 mahalle/köyde 2 bin 4 kişiyle yaptığı yüz yüze anketin bulgularını paylaştı. Katılımcılara, "Yarın Milletvekili Genel Seçimi Olsa Hangi Partiye Oy Verirsiniz?" sorusu yöneltilirken kararsızlar dağıtılmadan önce CHP yüzde 26,8 ile birinci parti olurken AK Parti yüzde 22,8 ile ikinci parti oldu. "Kararsızlar" ise "oy kullanmam" diyenler beraber değerlendirildiğinde yüzde 22,5 ile üçüncü parti konumuna çıktı.

Diğer partilerin oy oranı şöyle:

DEM 7,2

MHP 5,9

Zafer Partisi 4,8

İYİ Parti 3,0

YRP 2,6

TİP 1,1

A Parti 0,8

Diğer 2,5

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Kararsızlar dağıtıldığında ise sonuçlar şöyle sıralandı:

CHP 34,6

AK Parti 29,4

DEM 9,3

MHP 7,6

Zafer Partisi 6,2

İYİ Parti 3,9

YRP 3,3

TİP 1,4

A Parti 1,1

Diğer 3,2

erdoğan aday

"ERDOĞAN YENİDEN ADAY OLMALI MI?"

Ankette ayrıca, "Recep Tayyip Erdoğan Yeniden Cumhurbaşkanı Adayı Olmalı Mı?" sorusu yöneltilirken katılımcıların yüzde 37,2'si "aday olmalıdır" yanıtını verirken katılımcıların yüzde 57,7'si ise "Aday Olmamalıdır" yanıtını verdi. Katılımcıların yüzde 5,1'i ise, "Fikrim Yok" dedi.

AK Parti seçmeninin yüzde 7,5'i aday olmamalıdır derken; MHP seçmeninde bu oran 10,2 oldu.

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ERDOĞAN MI YAVAŞ MI?

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan ve ABB Başkanı Mansur Yavaş arasından kime oy verileceği yönündeki soruya ise; katılımcıların yüzde 32,2'si Erdoğan yanıtını verirken Yavaş diyenlerin oranı yüzde 47,0 oldu.

Kararsızım diyenlerin oranı yüzde 13,3 olurken; katılımcıların yüzde 7,5'i "Sandığa Gitmem" yanıtını verdi.

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ERDOĞAN MI İMAMOĞLU MU?

Erdoğan ve İmamoğlu'nun sorulduğu soruda ise kararsızlar dağıtılmadan önce Erdoğan diyenlerin oranı yüzde 34,1 İmamoğlu'nun oranı ise yüzde 48,3 oldu.

Kararsızlar dağıtıldığında Erdoğan'ın oy oranı yüzde 41,4'te kalırken İmamoğlu diyenlerin oranı ise yüzde 58,6 oldu.

Kararsızlar Dağıtıldığında ise Erdoğan diyenlerin oranı yüzde 40,6, Yavaş diyenlerin oranı yüzde 59,4 oldu.

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Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan CHP ak parti anket
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