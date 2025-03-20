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'Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten yargılanıyordu! Levent Arkan'a 1 yıl 9 ay hapis cezası

20.03.2025 16:35
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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın Bodrum Belediye Başkanı olduğu dönemde danışmanlığını yapan ve Bodrum Tanıtma Vakfı'nın eski reklam koordinatörü olan Levent Arkan, 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçundan yargılandığı davada 1 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

'Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten yargılanıyordu! Levent Arkan'a 1 yıl 9 ay hapis cezası

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın Bodrum Belediye Başkanı olduğu dönemde danışmanlığını yapan ve Bodrum Tanıtma Vakfı'nın eski reklam koordinatörü olan Levent Arkan'a ait olduğu iddia edilen bir ses kaydı, geçen yıl şubat ayında ortaya çıktı. Ses kaydı sonrası gelen şikayet üzerine soruşturma başlatıldı.

İKİNCİ KEZ GÖZALTINA ALINDI

Bodrum Emniyet Müdürlüğü'ne ifade vermeye giden Levent Arkan, gözaltına alındı. ‘Cumhurbaşkanı'na hakaret' ve 'Halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Arkan, savcılıkta ifade verdi. Arkan, çıkarıldığı mahkemede yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bilirkişi incelemesinin ardından 31 Mayıs 2024'te yeniden gözaltına alınan Arkan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Arkan, 56 günlük hapis cezasının ardından tahliye edildi.

MAHKEMEDEN KARAR ÇIKTI

Bodrum 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Arkan, bugün 4'üncü kez hakim karşısına çıktı. Karar duruşmasına Arkan, avukatları Ersan Şen, Eren Polat Kutlu ve Taner Akıncı katıldı. Arkan, mahkemeden beraatini talep etti. Levent Arkan'a 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçundan önce 1 yıl 6 ay hapis hapis cezası verildi. Daha sonra Arkan'ın eylemi alenen gerçekleştirmesi nedeniyle cezada 1/6 oranında artırım yapıldı. Levet Arkan, 1 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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