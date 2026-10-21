HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Erdoğan onayladı... Nutuk, 8 dile çevrilip yeniden yayımlandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla yatırım programına alınan Nutuk projesinin hayata geçirildiğini duyurdu. Eser, Kazakça ve Türkmence dahil 8 dilde hazırlanırken metin, ses ve görüntü içeriklerinin yer aldığı dijital bir platform üzerinden erişime açıldı. Zorlu, yaptığı paylaşımda "Milli mücadeleyi, Cumhuriyet'imizin önemini ve Türk milletinin yeniden uyanışını ortaya koyan Nutuk'un nesillerimizce anlaşılması dileğiyle" dedi.

Erdoğan onayladı... Nutuk, 8 dile çevrilip yeniden yayımlandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla yatırım programına alınan ve Nutuk'un dünyaya tanıtılması ile erişilebilirliğinin sağlanmasını amaçlayan projenin Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirildiğini belirtti.

Erdoğan onayladı... Nutuk, 8 dile çevrilip yeniden yayımlandı 1

8 DİLE ÇEVRİLDİ

Kazakça ve Türkmence dahil 8 dile çevrilerek yeniden yayımlanan Nutuk'un, aynı zamanda metin, ses ve görüntü içeriklerinden oluşan bir platformda dünyaya sunulduğunun altını çizen Zorlu, şunları kaydetti:

"Ayrıca Atatürk Ansiklopedisi, Türk Dünyası Ansiklopedisi, Türk Tarih Kurumu ve TDK Türkçe Sözlük ile entegre arama yapılmasına imkan tanınıyor. Milli mücadeleyi, Cumhuriyet'imizin önemini ve Türk milletinin yeniden uyanışını ortaya koyan Nutuk'un nesillerimizce irdelenmesi ve anlaşılması dileğiyle."

Erdoğan onayladı... Nutuk, 8 dile çevrilip yeniden yayımlandı 2

Erdoğan onayladı... Nutuk, 8 dile çevrilip yeniden yayımlandı 3

Kaynak: AA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
30 bin lira borç için 5 milyon istediler! 15 yaşındaki çocuğu başından vurdular...30 bin lira borç için 5 milyon istediler! 15 yaşındaki çocuğu başından vurdular...
Kaçakçılara sınırda şafak baskını! 7 bini aşkın tarihî eser yurt dışına kaçırılmaktan kurtarıldıKaçakçılara sınırda şafak baskını! 7 bini aşkın tarihî eser yurt dışına kaçırılmaktan kurtarıldı

Anahtar Kelimeler:
AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi Nutuk atatürk Kürşad Zorlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'tan Fransa yorumu: "Ayaklanma değil, devrim gibi"

Trump'tan Fransa yorumu: "Ayaklanma değil, devrim gibi"

Meloni'den sert tedbiler! Cezalar getirildi, devreye asker de giriyor

Meloni'den sert tedbiler! Cezalar getirildi, devreye asker de giriyor

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi zaferine son dakika engeli!

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi zaferine son dakika engeli!

Seray Kaya'dan ayrılık iddiaları sonrası olay paylaşım!

Seray Kaya'dan ayrılık iddiaları sonrası olay paylaşım!

İslam Memiş 'perşembe' gününü işaret etti: "Farklı karar çıkabilir"

İslam Memiş 'perşembe' gününü işaret etti: "Farklı karar çıkabilir"

SPK 3 yatırım şirketinin faaliyetlerini geçici olarak durdurdu

SPK 3 yatırım şirketinin faaliyetlerini geçici olarak durdurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.