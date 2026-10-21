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Bir ülke internetsiz kaldı! Kesinti 24 saati aştı

Kuzey Kore'de sebebi henüz belli olmayan ve 24 saati aşan internet kesintileri yaşandı. Ülke en son dün liderleri Kim Jong-un'un öldüğü iddialarıyla gündem olmuştu.

Bir ülke internetsiz kaldı! Kesinti 24 saati aştı

Kuzey Kore'de resmi internet siteleri ve haber portallarında, 24 saatten uzun süre aralıklı kesinti yaşandığı iddia edildi.

Seul merkezli ve Kuzey Kore'yi takip eden internet sitesi NK News platformundaki haberde, Kuzey Kore internet sitelerinde kesintiler yaşandığı öne sürüldü.

24 SAATİ AŞTI

Buna göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), iktidardaki İşçi Partisine yakın ulusal gazete Rodong Sinmun, Minju Joson gazetesi ve dış radyo servisi Voice of Korea gibi birçok internet sitesinde 24 saati aşan aralıklı kesintiler yaşandı.

ERİŞİM SIKINTISI ARA ARA DEVAM EDİYOR

KCNA ve Rodong Sinmun gibi bazı sitelere yeniden erişim sağlandı ancak bazı siteler ise ara sıra erişilebilir veya erişilemez durumda.

Söz konusu kesintilerin bakım çalışması ya da dış saldırı kaynaklı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Kuzey Kore'de daha önceki yıllarda da benzer kesintiler yaşandığı biliniyor.

Bir ülke internetsiz kaldı! Kesinti 24 saati aştı 1

ÖLDÜ İDDİASI SONRASI FOTOĞRAF YAYIMLAMIŞLARDI

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), lider Kim Jong-un'un öldüğüne yönelik iddiaların ardından dün Kim'in sergi ziyaretine ilişkin haberinde fotoğraflarını yayımlamıştı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Kim'in beyin kanaması geçirerek komaya girdiğini ve tedavi için Çin'e sevk edildiğini, bazıları ise öldüğünü öne sürmüştü.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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internet Kuzey Kore
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