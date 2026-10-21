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CHP'deki Olağan Kurultay soruşturmasında dikkat çeken gelişme! Cemil Tugay için beraat istendi

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultay'ında usulsüzlük yapıldığına ilişkin yürütülen davada, Baki Aydöner, Ekrem İmamoğlu, Erkan Aydın, Mehmet Kılınçarslan, Metin Gülerkaya, Nihat Yeşiltaş, Özgür Çelik, Rıza Akpolat ve Serhat Can Eş’in fikir ve eylem birliğinde bulunarak hareket ettiği tespit edildi. Cemil Tugay için ise beraat talep edildi.

CHP'deki Olağan Kurultay soruşturmasında dikkat çeken gelişme! Cemil Tugay için beraat istendi

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin davada, duruşma savcısı esas hakkındaki mütaalasını sundu.

CHP deki Olağan Kurultay soruşturmasında dikkat çeken gelişme! Cemil Tugay için beraat istendi 1

İMAMOĞLU VE ÇELİK İÇİN CEZA TALEP EDİLDİ

Savcı, Baki Aydöner, Ekrem İmamoğlu, Erkan Aydın, Mehmet Kılınçarslan, Metin Gülerkaya, Nihat Yeşiltaş, Özgür Çelik, Rıza Akpolat ve Serhat Can Eş’in “fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek atılı suçu işlediklerinin sabit görüldüğünü” belirterek, sanıkların Siyasi Partiler Kanunu’nun 112’nci maddesi ile TCK’nin 37/1 ve 53/1’inci maddeleri uyarınca ayrı ayrı cezalandırılmalarına karar verilmesini istedi

CEMİL TUGAY İÇİN BERAAT TALEP EDİLDİ

Cemil Tugay, Hüseyin Yaşar ve Özgen Nama’nın ise mevcut deliller itibarıyla atılı suça iştirak ettiklerine dair somut delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatleri talep edildi.

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Anahtar Kelimeler:
CHP kurultay
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