Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Cumhuriyeti, devamlılık ilkesine dayalı kadim devlet geleneğinin en son halkasıdır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumhuriyetin 102. yaşı münasebetiyle Ankara'da düzenlenen 29 Ekim Resepsiyonu'ndaki konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı;

"MİLLİ MÜCADELE MUAZZAM BİR DİRENİŞŞİN NİŞANESİDİR"

"Maraş bize mezar olmadan düşmana gülizar olmaz diyen Sütçü İmamların, işgalcilerinm İzmir'e çıktığı gün Denizli'de Ulu Camii önmünde halka hitap ederek istiklal aşkı, vatan sevgiisi veren Ahmet Hulusi Efendi'nin ve daha nice kahramanın omuzlarında yükselen Milli Mücadele muazzam bir direnişşin nişanesidir.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ, DEVAMLILIK İLKESİNE DAYALI KADİM DEVLET GELENEĞİNİN EN SON HALKASIDIR"

"Türkiye Cumhuriyeti, devamlılık ilkesine dayalı kadim devlet geleneğinin en son halkasıdır. Bundan 102 yıl önce ilan edilen cumhuriyetimiz, hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir saikiyle de milli iradenin şahlanışıdır"

" ALTI YILDA 250 ADET ALTAY TANKINI ORDUMUZUN HİZMETİNE VERMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Cumhuriyetin asıl bağlılığın hizmet ve eserlerle olacağını 81 ilde yaptığıklarımızla gösteriyoruz. Sadece ülkemizde değil, coğrafyamıza ve dostlarımıza rahat nefes aldıracak Türkiye'nin kilometre taşlarını döşemeye devam ediyoruz. Dün, ana muharebe tankımız Altay'ın TSK'ya teslimini gerçekleştirdik. İnşallah önümüzdeki altı yılda 250 adet Altay tankını ordumuzun hizmetine vermeyi hedefliyoruz.

"SAVUNMA SANAYİMİZ DÜNYA İLE REKABET EDEBİLİR BİR KONUMA YÜKSELDİ"

Kurtuluş Savaşı'nda kağnıyla savaş mermisi taşıyanlardan aldığımız ilhamla kendi tankımızıi kendi silahımızıi kendi helikopterimizi yapıyoruz. Daha 20 yıl önce dışa bağlılığı yüzde 80'lerde olan Türkiye bugün dünya ile rekabet eder konuma gelmiştir.

Siyasi istikrar sağlandığında, direksiyonda ehil isimler olduğunda Türkiye'nin geleceği seviyeyi dosta ve düşmana gösterdik. Türkiye'nin ulaştığı bu seviye, cumhuriyeti kuranların görmek istediği seviyedir.

Mazlumların imdadına koşmaya gayret ediyoruz. Kurumlarımızla kadrolarımızla hem sahada hem masada güçlü bir varlık gösteriyoruz. 102 yıllık cumhuriyetimizin tecrübesiyle bu başarıları daha da yükseğe çıkartacağız.

"TERÖR TEHDİDİNİN TAMAMEN SIFIRLANDIĞI TÜRKİYE'Yİ İNŞA EDECEĞİZ"

Şunu da söylemek istiyorum, şehit ve gazilerimizin mukaddes emanetine saygı duymakla kalmayıp onu daha da yüceltme gayreti içerisindeyiz. Terör tehdidinin tamamen sıfırlandığı, her karesinde huzurun egemen olduğu Türkiye'yi sabır, azim, soğukkanlılıkla inşa etmekte kararlıyız. Devletimizin uhdesinde imkanları kullanarak, her türlü tahrike rağmen basiretli davranarak, devletimizin engin tecrübesine dayanrak bu hassas süreci yöneteceğiz. Birbirimize her zmanakinden daha fazla sarılarak, farklılıklara değil benzerliklere odaklanarak bu süreçte muvaffak olacağız.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, İstiklal Mücadelesi'nin tüm şehitlerini rahmetle anıyoruz. Vatanımız, bayrağımız, ezanımız için canlarını veren şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet diliyorum.

CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SANAT BÜYÜK ÖDÜLLERİ

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ni kazananları duyurmak istiyorum;

Bilim ve Kültür Alanında Süleyman Seyfi Övün

Resim alanında Yalçın Gökçebağ

Müzik alanında Yalçın Tura

Arkeoloji alanında Fahri Işık

Fotoğraf alanında Ali Jadallah

BM GENEL SEKRETERİ GUTERRES'E ATATÜRK ULUSLARARASI BARIŞ ÖDÜLÜ

Atatürk uluslararası Barış Ödülü'nü ise Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e vereceğiz. Dünyanın her yerinde barış için yaptığı çalışmalar için kendisine teşekkürlerimizi ilietiyoruz.