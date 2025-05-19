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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı: "Bağımsızlık mücadelesinin ilk adımı"

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yurdun dört bir yanında coşku ile karşılanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 19 Mayıs mesajını paylaştı. Erdoğan, "Ecdadımızın inançla, azimle ve kararlılıkla başlattığı bağımsızlık mücadelesinin ilk adımının atıldığı tarihtir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı: "Bağımsızlık mücadelesinin ilk adımı"

Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919 tarihinde Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıktı. Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün olarak Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı her yıl kutlanmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs mesajını paylaştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 19 MAYIS MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı şu şekilde:

"Aziz Milletim,
Kıymetli Gençler,

Bugün, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal’in Kurtuluş Savaşımızı başlatmak üzere Samsun’a çıkışının 106. yıl dönümü.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nızı en içten dileklerimle kutluyorum.

Gazi Mustafa Kemal’in Türk gençliğine armağan ettiği 19 Mayıs, ecdadımızın inançla, azimle ve kararlılıkla başlattığı bağımsızlık mücadelesinin ilk adımının atıldığı tarihtir.

Bizler de ecdadımızın kutsal bir emanet olarak bıraktığı vatana ve Cumhuriyete sahip çıkıyor, ilelebet payidar kalacak Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni her alanda ileriye taşıyacak ve yüceltecek adımlar atıyoruz.

Gençlerimizi yalnızca geleceğin mimarları olarak değil, değişimin itici gücü olarak da görüyor; medeniyet mirasımızı yüreğinde taşıyan Türk gençliğinin enerjisi, azmi ve hayalleriyle yaşadığımız çağa “Türkiye Yüzyılı” damgasını vuracağına yürekten inanıyorum.

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Türkiye’nin geleceğinin inşasında; gençlerimizin enerjisini heba edecek, kısır tartışmalarla ülkemizin kaynaklarını boşa sarf edecek hangi sorun varsa çözüyor ve onu kalıcı olarak yok ediyoruz. Gençlerimize barış ve huzur dolu, yüksek teknolojilerle donatılmış, müreffeh bir ülke bırakma sözümüzü yerine getirmek için bütün gücümüzle çalışıyoruz.

Bilimden sanata, spordan tarıma, diplomasiden nükleer teknolojilere kadar her alanda gençlerimizin potansiyellerini keşfetmeleri için onlara imkânlar sunuyor, büyük ve güçlü Türkiye idealimizi hayata geçirmek için gençlerimizle birlikte el ele, kol kola yürüyoruz.

Düşlerini hayata geçirmek için azimle çalışan ve asla pes etmeyerek ecdadından devraldığı medeniyet mirasını daha da yüceltmek isteyen her bir gencimizi sonuna kadar desteklemeye devam edeceğiz.

Güçlendikçe merkez ülke konumuna gelen ve attığımız adımlarla konumunu pekiştiren Türkiye’nin her başarısında gençlerimizin hakkını teslim ederek, onlar için daha çok çalışma ve başarma azmimizi her zaman canlı tutacağız.

Bu düşüncelerle, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı tekrar kutluyor, başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal olmak üzere Kurtuluş Savaşımızın bütün kahramanlarını saygıyla anıyorum."

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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun! 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun!

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