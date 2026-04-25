Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Çanakkale Kara Savaşları paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya platformu X'te yaptığım paylaşımla Çanakkale Kara Savaşları'nda mücadele eden tüm kahramanları saygı ve rahmetle andığını dile getirdi.

CUMHRUBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÇANAKKALE PAYLAŞIMI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şunları söyledi;

"Çanakkale Kara Savaşları’nın 111’inci yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere istiklalimiz ve istikbalimiz uğruna destansı bir mücadele veren tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyor, şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmetle yâd ediyorum."