Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan net konuştu: "Adalet önünde canları yanacak"

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, iki haftalık aranın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Kritik toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kararları açıkladı. "Aile hekimlerimizi hastane randevu sistemine entegre ediyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bolu'daki yangın faciasıyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Soruşturmanın devam ettiğini ifade eden Erdoğan, ihmal ve kusuru olanların adalet önünde canlarının yanacağını aktardı.

İşte Erdoğan'ın açıklamaları:

"TÜRKİYE'Yİ HER ALANDA BÜYÜTMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

"Temkin, teyakkuzu bir an olsun bırakmanın ağır sonuçları olacağını biliyoruz. Dibini görmediğimiz suya adım atmıyoruz. Milletimizi mahcup etmedik. Milletimize hiçbir zaman mahcup olmadık. Bundan sonra da milletin emanetine leke düşürmeyecek. Türkiye'yi her alanda büyütmeye devam edeceğiz.

"ADALET ÖNÜNDE CANLARI YANACAK"

Pek çok konuyu ele aldığımız bir kabine toplantısını daha tamamladık. Yangın faciasında vefat eden 78 kardeşimizin her birine rahmet niyaz ediyorum. Sevdiklerini ve yakınlarını kaybeden vatandaşlarımıza baş sağlığı dileklerimi iletiyorum. Facianın üzerinden geçen 2 haftaya rağmen acımız da öfkemiz de çok büyük. Sorumluların hepsinin yargıya hesap vermesi için gereken neyse yapıyoruz. Meclisimizde kurulması kararlaştırılan araştırma komisyonu da katkı verecek. Yangından hemen sonra görevlendirmesi yapılan müfettişlerimiz raporlarını tamamlıyor. Bu raporlar soruşturmayı yürüten başsavcılığımızla da paylaşılmaktadır. Hepsinden tek tek hesap sorulacaktır. İhmali olanların da adalet önünde canı yanacağından kimsenin şüphesi olmasın.

"REKOR KIRDIK"

Turizm sektörümüzün de yine bu kürsüden daha evvel dikkat çektiğim tamahkarlıkla mücadele konusunda artık elini değil tüm vücudunu taşın altına koyması gerekiyor. Her yıl daha çok turist ağırlayıp daha fazla para kazanırken güvenliğe, konfora ve hizmete daha az yatırım yapamazsınız. Bakın geçen sene 62 milyon 232 bin kişiyi ülkemizde ağırladık. Turizm gelirimiz ise 61 milyar 103 milyon dolarla rekor kırık 2024 yılı için açıkladığımız hedeflerin de ötesine geçmiş olduk. Turizmde 2025 yılı için hedefimiz 65 milyon ziyaretçi 64 milyar dolar gelir. İnşallah yakın vadede 100 milyar dolar rakamına ulaşmayı ümit ediyoruz. Şayet bu lige yükselmek istiyorsak zihniyet değişikliğine gitmemiz şart. İnsan hayatına ve onuruna gerekli değeri vermeyen bir anlayışın bilhassa turizm sektöründe asla başarı şansı yoktur.

AİLE HEKİMLERİ İLE İLGİLİ YENİ KARAR

Aile hekimlerimizi hastane randevu sistemine entegre ediyoruz. Aile hekimlerimiz için randevu kontenjanları ayırdık. Aile Hekimlerimiz sadece ilk bir ay içinde 5 milyon 200 bin vatandaşımıza sağlık taraması yaptı. Kronik hastaların ilaçlarını yazdırmak için hastaneye gitme zorunluluğunu kaldırdık. Aile hekimlerinde yazdırabilecekler. Özel hastaneler yönetmeliğinde bazı önemli değişikliklere gidildi. Hizmet ve ücret konularında farklı bir çalışma kültürünün yerleşeceğine inanıyorum.

"DEPREMZEDELERİN İHTİYAÇLARI İLK SIRAMIZDA YER ALDI"

Başkalarının gündemi ne olursa olsun, depremzedelerimizin durumu ve ihtiyaçları her zaman bizim gündemimizin ilk sırasında yer aldı. Yapılan çalışmaları bizzat takip ettik. Nerede tıkanıklık varsa açılması için müdahale ettik. Engellerin aşılması için ne yapılması gerekiyorsa yaptık. Her fırsatta deprem bölgesini ziyaret ederek depremzede kardeşlerimizle kucaklaştık, dertleştik, inşa ve ihya çalışmalarını yerinde gördük. Depremin üzerinden iki yıl bile geçmeden 201 bin 431 bağımsız birimi hak sahiplerine teslim etmenin bahtiyarlığını yaşadık. Hükümet bu enkazın altında kalır ifadesiyle nasıl bir ruh halinde olduklarını gösteren kifayetsiz muhterislere cevabımızı daha çok konut ve iş yeri teslim ederek verdik.

YEREL YÖNETİMLERE 'DEPREM' ÇAĞRISI

Son birkaç günde Ege'de yaşanan sarsıntılar hem yaptığımız çalışmaların değerini ülkemiz için bir beka sorunu olduğunu bizlere hatırlatmaktadır. Şehirlerimizi depreme dayanıklı hale getirmek dışında bir seçeneğimiz bulunmuyor. Yerel yönetimin de bu konuya hak ettiği değeri vermesi gerekiyor. Yönettikleri şehirleri depreme hazırlamaları gerektiğini ifade etmek istiyorum.

"CEZALARI ARTIYORUZ"

Trafik emniyetini tehlikeye atanlarla ve düğün, nişan, asker uğurlamalarında ateş edenlerle ilgili cezaları artırıyoruz.

"NE VARSA YAPMAYA HAZIRIZ"

Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammet Derviş ve beraberindeki heyetle Gazze'deki durumu değerlendirdik. Ateşkesin kalıcı hale gelmesi için bize düşen ne varsa yapmaya hazır olduğumuzu söyledik. Gazzeli kardeşlerimizin evlerine sahip çıkma iradelerini gördükçe onlara olan saygımız daha da artmaktadır."