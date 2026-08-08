Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "Abdullah Öcalan düzenleme kapsamında değil"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CNN TÜRK'te Hakan Çelik İle Hafta Sonu'na konuk oldu. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulunan Yılmaz, Adalet Komisyonu'nda kabul edilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi Kanun Teklifi ile ilgili de önemli değerlendirmelerde bulundu.

"Terörsüz Türkiye yasası neleri kapsayacak? Meclis’teki yol haritası nasıl işleyecek?" sorularına yanıt veren Yılmaz, teröristbaşı Abdullah Öcalan ve Selahattin Demirtaş'la ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

İşte Cevdet Yılmaz'ın CNN Türk ekranında Hakan Çelik'in sorularına verdiği yanıtlar;

3 ÜLKEDEN BİRİNE YAPILAN SALDIRININ ÜÇÜNE DE YAPILMIŞ SAYILMASI RİSK OLUŞTURUR MU?

Mekke anlaşması son derece önemli... Bölgemizin 3 ülkesi arasında gerçekleşti. Bu ülkelerle zaten iyi ilişkimiz var ama bunu çok daha önemli bir noktaya taşıdık. Neden bu anlaşma oldu? Öncelikle dünyada gelinen yeni ortamı iyi değerlendirmek gerek. Dünya eski dünya değil. Geldiğimiz noktada bu kuralların ciddi anlamda aşıldığını görüyoruz. Ticaretten jeopolitik gerilimlere kadar... Riskler yüksek, küresel mekanizmalar zayıfladı. Böyle ortamlarda bölgesel işbirlikleri ön plana çıkıyor. Etrafımız ateş çemberi, gerilimler son derece yüksek. Bu ortamda birbirini tamamlayıcı özellikteki bu 3 ülkenin anlaşması çok önemli. Pakistan nükleer güç, Suudi Arabistan ekonomik açıdan güçlü bir yerde, Türkiye ise savunma sanayiinde çok önemli bir yerde. Bu kimseye tehdit olan veya karşı oluşturulan bir yapı değil tam aksine gerilimler ortaya çıkmasın diye oluşturulmuş bir yapıdır.

Bu NATO'ya karşı bir anlaşma değil, tamamlayıcı bir yapıdır. Türkiye NATO'nun önemli bir gücüdür. Dolayısıyla diğer ittifaklı ilişkilerimize alternatif değil tamamlayıcıdır.

Kesinlikle İran'a veya başka bir kesime karşı bir yapılanma değil. Oluşabilecek risklere karşı caydırıcı bir mekanizmadır.

MISIR'IN İTTİFAKA KATILMAMASI NASIL DEĞERLENDİRİLMELİ?

Buradaki yapı esas itibariyle 3 ülkenin oluşturduğu çekirdek bir yapı, genişlemeye uygun bir yapı. Genişlemenin seyrini bu 3 ülke belirleyecek. Neden olmasın, Mısır da askeri ve diğer açılardan önemli bir ülkedir.

"TÜRKİYE MACERACI BİR ÜLKE DEĞİL"

Türkiye, devlet geleneği ile birlikte çevremizdeki çatışmalara diplomatik çözüm üretme arayışında olan bir ülke. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde buna devam edecek. Küreselliğin zayıfladığı bu ortada farklı güvenlik tamponları oluşturmak zorundasınız. Güvenliğiniz sınırlarda başlamıyor. Çok daha küresel bağlantılarla oluşuyor. Türkiye bir yanda sanayisini genişletirken bir yanda da ittifaklarını geliştiriyor. Bu da ülkenin uzun vadeli geleceği açısından çok önemli. Ana politikamızın altınız çizmek isterim, Türkiye çatışmadan değil diplomasiden yanadır. Türkiye maceracı bir ülke değildir, kurumsallığı vardır.

BU BİR SÜNNİ MÜSLÜMAN ANLAŞMASI MI?

Adında da belli olduğu gibi bu bir savunma anlaşmasıdır. İnşallah İslam alemi için de dünya için de faydalı olur. Bölgemizde yaşayan tüm milletlerin dinlerin huzur içinde yaşamasını hedefliyoruz.

KAAN PROJESİNDE ORTAKLIK SÜRECİ SÖZ KONUSU OLUR MU?

Kesinlikle olabilir, neden olmasın? Geldiğimiz noktada yüksek maliyet ve geniş pazar gerektiren projelerde olabildiğince dost ve kardeş ülkeyi bu sürece dahil etmek çok anlamlı. Ürün bazında birçok ülkeyi işin içine katan, projelerin niteliğini artıran bir çabanın doğru olacağını düşünüyorum.

TÜRKİYE-SUUDİ ARABİSTAN ARASINDA EKONOMİK İŞBİRLİĞİ

Ticarette korumacılığın arttığı bir dönemdeyiz. Dünyada ticaret savaşları var. Bu ortamda dost ülkeler kavramı öne çıkıyor. Bu ülkeler yatırım ve finansta da öne çıkacak. Suudi Arabistan bu anlamda önemli bir yatırımcı ülke. Mesela Hicaz Demiryolu projesi... Bir taraftan Kalkınma Yolu, Orta Koridor... Türkiye yolların kesişim noktası haline geliyor. Türkiye artık bir köprü değil merkez.

SURİYE'NİN KALKINMASINDA İŞBİRLİĞİ

Suriye'nin istikrarı, Türkiye'nin istikrarı demek. Suriye tarihsel olarak çok yakın bir ülke. Önümüzdeki dönemde bu işbirliğinin Suriye ve Irak'ta olumlu yansımaları olacağını düşünüyorum. Komşularımızda ne kadar refah olursa biz de o kadar iyi oluruz.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDE MERAK EDİLENLER

Kaygılar, soru işaretleri elbette olacaktır. Şuna dikkat etmeliyiz, Türkiye'nin terör belasından kurtulmasını istemeyen, dezenformasyon yapanlara dikkat etmemiz lazım. Süreç 2 yıl önce başladı. Cumhurbaşkanımızın "Türkiye Yüzyılı" vizyonunun en önemli başlıklarından biri, huzur ve kardeşlik. Bir ülke çatışmayla kavgayla enerji harcarsa güçlü bir ülke olamaz. Bölgemizde de etnik ve mezhep fay hatları üzerinden bölücülük yapmaya çalışan emperyalist güçler de sır değil. Türkiye, bu fay hatlarını ortadan kaldıran, iç cephesini güçlendiren bir anlayışla bu süreci başlattı. Esas gayesi tüm toplumun temel noktalarda, aynı bayrak altında birlik içinde yaşamak. Boş yere teröre harcanmış kaynağın, ülkemiz için harcanmasıdır.

Şehitlerimize rahmet diliyorum, gazilerimize teşekkür ediyoruz. Onlar sayesinde, onların fedakarlıkları ile bu hale geldik. Her zaman minnettarız.

Terör nedeniyle yapılamayan tarım, turizm kaybı var. Güvenliğin olmadığı ortamda ne demokrasi ne kalkınma olmaz. Terörün olmadığı ortamda da bunlar pozitif yansır. Güneydoğu'ya Doğu'ya bakın. Yatırımlar gelişiyor, turizm ve tarım artıyor. Bu bölgeler başta olmak üzere 86 milyon kazançlı çıkacak.

SÜREÇ TAKVİMİ NASIL İŞLEYECEK?

Yasa teklifi meclisimizin takdirinde. Şükranlarımı sunuyorum uzun bir çalışma oluyor. Büyük bir mutabakatla gelmiş bir tekliften bahsediyoruz. Genel Kurul'da görüşüldükten sonra da kanunlaşacak. Bütün takdir meclisindir süreçte. Hayırlı süreçleri hızlı yapmakta fayda var. Süreci bozmaya çalışanlar olabilir.

Sadece Cumhur ittifakı değil, CHP, bağımsızlar derken çok yoğun ve uzun bir mesai verildi. Uzunca tartışıldı, tüm taraflar dinlendi. Şu anki kanunun çerçevesini meclisimiz oluşturdu. Bütün partilerin uzlaştığı ortak bir rapor çıkarıldı. Şu anda da o raporun tezahürü görüşülüyor. Tüm partilere, gruplara, vekillere şükranlarımı sunuyorum.

Süreçte de önce silah bırakılacak. Onun nasıl bir hukuki süreçle karşılaşacağına dair belirsizlik de ortadan kalkacak. Bu birinci şart çok önemli. Teyit ve tespit edilecek, karar bağlanacak MGK tarafından sonra hukuki süreçler devreye girecek.

"ABDULLAH ÖCALAN DÜZENLEME KAPSAMINDA DEĞİL"

Abdullah Öcalan düzenleme kapsamında değil. Örgütün kurucusu konumunda ve örgüte fesih çağrısını da o yaptı. Dolayısıyla bu anlamda sürece katkı sunan bir konumda. İmralı da özellikle devletimizin ilgili kurumlarıyla birlikte bu süreçlerde kolay değil, sonuçta terör örgütünden bahsediyoruz. Sınırcılarımızın ötesinde de birtakım yapılanmalardan bahsediyoruz. Bu süreçler çok hassas bir şekilde yürütülecek. Bizim artık bu 50 yıllık sorundan memleketi kurtarmamız lazım.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ'IN TUTUKLULUĞU KAPSAM DAHİLİNDE Mİ?

Düzenleme genel düzenlemedir, şahıslar için değil. Yapılan düzenleme kimin için geçerliyse onlar istifade eder. Kararı yargı mercileri verecektir.

"SPEKÜLASYONLARA İTİBAR EDİLMEMELİ"

Vatandaşlarımız müsterih olsun. Bir takım eksikler ve hususlar varsa giderilir. Niyet iyi... Türkiye'yi güçlü hale getirme, kardeşliğimizi güçlendirme perspektifi var. Kimse spekülasyona ve dezenformasyona inanmasın. Devletin ortaya koyduğu bilgilere itibar etsinler.