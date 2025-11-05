Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a yönelik öfke dolu sözleri en güçlü şekilde kınıyorum"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülke ve dünya meseleleri ile ilgili siyaset üretmekten aciz olan marjinal örgüt diline savrulur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik olarak CHP Genel Başkanının sarfettiği hakaret ve öfke dolu sözleri en güçlü şekilde kınıyorum.

"MİLLETİMİZİN DEĞERLERİNE DE YÜZ ÇEVİRMEKTİR"

Bu dil ve üslup demokratik siyasetin teamüllerine olduğu kadar devlet adabına ve milletimizin değerlerine de yüz çevirmektir. Biz bu üslubun bizi çekmeye çalıştığı seviyesizliğe düşmeyecek, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 86 milyon için gece gündüz çalışmaya, eser ve hizmet siyaseti üretmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

(İHA)

