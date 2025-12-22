Yapay zekâ krizi iptali getirdi: Yılın oyunu da seçilen Clair Obscur: Expedition 33’ün 2 ödülü geri alındı!

Sandfall Interactive tarafından geliştirilip Kepler Interactive tarafından yayınlanan Clair Obscur: Expedition 33 oyunu 2025 yılına damga vurmuştu. 'Oyun dünyasının Oscarları' olarak bilinen The Game Awards 2025'ten "Yılın Oyunu" ödülü de başta olmak üzere birçok ödülle dönen Clair Obscur: Expedition 33 ile ilgili son olarak sürpriz bir haber geldi.

CLAIR OBSCUR: EXPEDITION 33'E VERİLEN 2 ÖDÜL GERİ ALINDI

Webtekno'da yer alan habere göre, Indie Game Awards (IGA), oyuna verdiği “Yılın Oyunu” ve “En İyi Çıkış Yapan Oyun” ödüllerini geri aldığını duyurdu. Gerekçe ise oyunun geliştirme sürecinde yapay zekâ kullanılması oldu.

IGA yetkilileri, 18 Aralık’ta verilen ödüllerin ardından Bluesky üzerinden yayımladıkları bir videoda, Sandfall Interactive’in oyun geliştirme sürecinde yapay zekâ kullandığını sonradan doğruladığını açıkladı. Oysa stüdyo, adaylık başvurusu sırasında yapay zekâ kullanılmadığını beyan etmişti.

GELİŞTİRİCİ EKİP GELİŞTİRME SÜRECİNDE YAPAY ZEKÂ KULLANDIKLARINI AÇIKLAMIŞTI

Ödül komitesi üyesi Mike Towndrow, “Video oyunlarında yapay zekâya karşı çok net bir duruşumuz var. Bu, adayları değerlendirirken yıl boyunca konuştuğumuz temel bir ilke.” diyerek kararın arkasında durduklarını vurguladı.

Tartışmalar aslında oyunun Nisan ayındaki çıkışından kısa süre sonra başlamıştı. Oyuncular, yapay zekâ ile üretildiği düşünülen bazı dokuları fark etmiş, bu dokular daha sonra bir güncellemeyle oyundan kaldırılarak “geçici placeholder” olarak tanımlanmıştı. Haziran ayında Sandfall kurucu ortaklarından François Meurisse’in “biraz yapay zekâ kullandık” şeklindeki açıklaması da kafaları karıştırmış, röportaj metni daha sonra “oyunda yapay zekâ unsuru yok” ifadesiyle güncellenmişti.

ÖDÜLLER DİĞER YAPIMLARA VERİLDİ

Yaşanan gelişmelerin ardından IGA, boşalan ödülleri yeniden dağıttı. En İyi Çıkış Yapan Oyun ödülü Sorry We’re Closed’a, Yılın Oyunu ödülü ise Blue Prince’e verildi.