HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Yapay zekâ krizi iptali getirdi: Yılın oyunu da seçilen Clair Obscur: Expedition 33’ün 2 ödülü geri alındı!

Indie Game Awards, geliştirme sürecinde yapay zekâ kullanıldığının ortaya çıkması üzerine The Game Awards 2025’te de ödül yağmuruna tutulan Clair Obscur: Expedition 33’ün “Yılın Oyunu” ve “En İyi Çıkış Yapan Oyun” ödüllerini geri çekti. Komite, yapay zekâya karşı net duruş vurgusu yaparken, ödüller ise sırasıyla Blue Prince ve Sorry We’re Closed’a devredildi.

Yapay zekâ krizi iptali getirdi: Yılın oyunu da seçilen Clair Obscur: Expedition 33’ün 2 ödülü geri alındı!
Enes Çırtlık

Sandfall Interactive tarafından geliştirilip Kepler Interactive tarafından yayınlanan Clair Obscur: Expedition 33 oyunu 2025 yılına damga vurmuştu. 'Oyun dünyasının Oscarları' olarak bilinen The Game Awards 2025'ten "Yılın Oyunu" ödülü de başta olmak üzere birçok ödülle dönen Clair Obscur: Expedition 33 ile ilgili son olarak sürpriz bir haber geldi.

CLAIR OBSCUR: EXPEDITION 33'E VERİLEN 2 ÖDÜL GERİ ALINDI

Webtekno'da yer alan habere göre, Indie Game Awards (IGA), oyuna verdiği “Yılın Oyunu” ve “En İyi Çıkış Yapan Oyun” ödüllerini geri aldığını duyurdu. Gerekçe ise oyunun geliştirme sürecinde yapay zekâ kullanılması oldu.

IGA yetkilileri, 18 Aralık’ta verilen ödüllerin ardından Bluesky üzerinden yayımladıkları bir videoda, Sandfall Interactive’in oyun geliştirme sürecinde yapay zekâ kullandığını sonradan doğruladığını açıkladı. Oysa stüdyo, adaylık başvurusu sırasında yapay zekâ kullanılmadığını beyan etmişti.

GELİŞTİRİCİ EKİP GELİŞTİRME SÜRECİNDE YAPAY ZEKÂ KULLANDIKLARINI AÇIKLAMIŞTI

Ödül komitesi üyesi Mike Towndrow, “Video oyunlarında yapay zekâya karşı çok net bir duruşumuz var. Bu, adayları değerlendirirken yıl boyunca konuştuğumuz temel bir ilke.” diyerek kararın arkasında durduklarını vurguladı.

Yapay zekâ krizi iptali getirdi: Yılın oyunu da seçilen Clair Obscur: Expedition 33’ün 2 ödülü geri alındı! 1

Tartışmalar aslında oyunun Nisan ayındaki çıkışından kısa süre sonra başlamıştı. Oyuncular, yapay zekâ ile üretildiği düşünülen bazı dokuları fark etmiş, bu dokular daha sonra bir güncellemeyle oyundan kaldırılarak “geçici placeholder” olarak tanımlanmıştı. Haziran ayında Sandfall kurucu ortaklarından François Meurisse’in “biraz yapay zekâ kullandık” şeklindeki açıklaması da kafaları karıştırmış, röportaj metni daha sonra “oyunda yapay zekâ unsuru yok” ifadesiyle güncellenmişti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
9 ödül alan yapımda kriz: Yapımcı itiraf etti, ortalık karıştı! 9 ödül alan yapımda kriz: Yapımcı itiraf etti, ortalık karıştı!

ÖDÜLLER DİĞER YAPIMLARA VERİLDİ

Yaşanan gelişmelerin ardından IGA, boşalan ödülleri yeniden dağıttı. En İyi Çıkış Yapan Oyun ödülü Sorry We’re Closed’a, Yılın Oyunu ödülü ise Blue Prince’e verildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Diyarbakır’da kaçakçılık operasyonları: 52 şüpheli hakkında işlem yapıldıDiyarbakır’da kaçakçılık operasyonları: 52 şüpheli hakkında işlem yapıldı
Diyarbakır’da haklarında arama kararı bulunan 110 kişi yakalandıDiyarbakır’da haklarında arama kararı bulunan 110 kişi yakalandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
yapay zeka Oyun ödül
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
TBMM karıştı! AK Parti ve CHP'li vekiller arasında kavga

TBMM karıştı! AK Parti ve CHP'li vekiller arasında kavga

2 çocuk annesi Gülhan öldürülmüştü! Komşu çift tutuklandı

2 çocuk annesi Gülhan öldürülmüştü! Komşu çift tutuklandı

Mauro Icardi Gheorghe Hagi'yi de geçti! Galatasaray tarihine geçti

Mauro Icardi Gheorghe Hagi'yi de geçti! Galatasaray tarihine geçti

Survivor 2026 ünlüler takımı yarışmacıları kimler? İşte tanıtım videosu

Survivor 2026 ünlüler takımı yarışmacıları kimler? İşte tanıtım videosu

2026'ya ertelemeyin: "Ciddi bir artış farkı oluşacak"

2026'ya ertelemeyin: "Ciddi bir artış farkı oluşacak"

'Böyle bir yeri hayal bile edemezdik' 4500 m2'lik alanda kurdu

'Böyle bir yeri hayal bile edemezdik' 4500 m2'lik alanda kurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.