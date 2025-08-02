HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan dış ticaret verilerine ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "İhracatımız, temmuz ayında yıllık yüzde 11 oranında artarak yıllıklandırılmış 269,4 milyar dolarla tarihin en yüksek seviyesine ulaşmıştır." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan dış ticaret verilerine ilişkin paylaşım
Cansu Akalp

Yılmaz, sosyal medya hesabından temmuz ayı dış ticaret verilerine ilişkin yaptığı paylaşımda, küresel ekonomideki belirsizliklere ve bölgesel jeopolitik risklere rağmen ihracatın arttığını belirtti.

İhracatın Türkiye'nin küresel tedarik zincirlerindeki konumunu sağlamlaştırdığına dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti: "Küresel ekonomideki belirsizliklere ve bölgesel jeopolitik risklere rağmen ihracatımız, temmuz ayında yıllık yüzde 11 oranında artarak yıllıklandırılmış 269,4 milyar dolarla tarihin en yüksek seviyesine ulaşmıştır. İhracatımızın güçlü yapısı, üretim kapasitesinin genişlemesini, istihdamın güçlenmesini ve cari açığın sürdürülebilir seviyelerde kalmasını desteklemekte, ayrıca Türkiye'nin küresel tedarik zincirlerindeki konumunu sağlamlaştırmaktadır.

Enerji ve imalat sanayisinde sağlayacağımız yapısal dönüşümler, yeşil ve dijital dönüşümü destekleyici adımlar ile ihracatımızın niteliğini yükseltmeye devam edeceğiz. Yüksek katma değerli üretime dayalı, dirençli ve kapsayıcı bir ekonomik yapıyı tesis etme hedefimiz doğrultusunda fiyat istikrarını sağlayan, istihdamı artıran, Türkiye'yi küresel ölçekte daha rekabetçi konuma yükseltecek politikalarla yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beton mikseri fındık tarlasına devrildi: Sürücü yaralandıBeton mikseri fındık tarlasına devrildi: Sürücü yaralandı
Ardahan'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandıArdahan'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Anahtar Kelimeler:
Cevdet Yılmaz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Arda Turan o eleştirilere böyle yanıt verdi! Bu kez röportajında öyle bir şey yaptı ki...

Arda Turan o eleştirilere böyle yanıt verdi! Bu kez röportajında öyle bir şey yaptı ki...

Çadıra polis baskını kamerada! Tanınmamak için kaşlarını bile kazıtmış

Çadıra polis baskını kamerada! Tanınmamak için kaşlarını bile kazıtmış

Kamu işçisinin zam pazarlığında anlaşma sağlandı

Kamu işçisinin zam pazarlığında anlaşma sağlandı

Küfürler savurup, kadınların üzerine yürüdü

Küfürler savurup, kadınların üzerine yürüdü

İmamoğlu'nun adaylığı için olay iddia: Akşener'le anlaşmışlardı!

İmamoğlu'nun adaylığı için olay iddia: Akşener'le anlaşmışlardı!

Sağanak yağış radara yansıdı! İstanbul'un üzerini kapladı

Sağanak yağış radara yansıdı! İstanbul'un üzerini kapladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.