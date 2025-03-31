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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan İsrail'e tepki

31.03.2025 14:16
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail yönetimine, "Netanyahu hükümetinin işgal, soykırım ve etnik temizlik politikalarını reddetmek anti-semitizm değildir. Tam tersine, tüm dünyada yükselen anti-semitizmin asıl müsebbibi İsrail yönetiminin izlediği insanlık dışı saldırganlıktır. Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik rahatsızlıkları ve hadsiz sözleri, hakikatin gür bir sesle ifade edilmesinden duydukları korkudan kaynaklanmaktadır." ifadeleriyle tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan İsrail'e tepki

Yılmaz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Bizim medeniyetimiz hiçbir zaman anti-semitik olmadı. Anti-semitizm arayanlar Avrupa tarihine baksınlar.

Netanyahu hükümetinin işgal, soykırım ve etnik temizlik politikalarını reddetmek anti-semitizm değildir. Tam tersine, tüm dünyada yükselen anti-semitizmin asıl müsebbibi İsrail yönetiminin izlediği insanlık dışı saldırganlıktır.

İstiyorlar ki çocuklar katledilirken dünya sussun. Bir halk topyekun yok edilmeye ve vatanından sürülmeye çalışılırken kimsenin sesi çıkmasın.

Yaşanan vahşeti reddeden Yahudiler dahil olmak üzere, “İnsanlık İttifakı” bu çirkin propagandaları boşa çıkaracak ve er geç hak yerini bulacaktır.

Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik rahatsızlıkları ve hadsiz sözleri, hakikatin gür bir sesle ifade edilmesinden duydukları korkudan kaynaklanmaktadır.

İki devletli bir çözüm temelinde Filistin halkının haklı davasını ve insanlığın ortak değerlerini sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz.

(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı yardımcısı
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