Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Hürmüz Boğazı’na ilişkin çevrim içi toplantıya katıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı temsilen Fransa ve Birleşik Krallık’ın ev sahipliğinde düzenlenen Hürmüz Boğazı’na ilişkin çevrim içi toplantıya katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz çevrim içi toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bölgemizde artan belirsizliklerin ve çatışmanın ağır insani ve ekonomik maliyetlerinin arttığı bir dönemde Fransa ve Birleşik Krallık’ın ev sahipliğinde düzenlenen Hürmüz Boğazı’na ilişkin çevrim içi toplantıya Sayın Cumhurbaşkanımızı temsilen katıldık.

Bu süreçte ateşkesin korunması, İslamabad’da başlayan müzakere sürecinin kesintisiz devam etmesi ve diplomasinin yeniden hakim kılınması, kalıcı barışın tesisi açısından hayati önem taşımaktadır. Hürmüz Boğazı’nda yaşanan gelişmeler; enerji arz güvenliğinden tedarik zincirlerine, gübre piyasalarından küresel gıda güvenliğine kadar çok boyutlu riskler doğurmaktadır. Bu çerçevede deniz seyrüsefer güvenliğinin uluslararası hukuk temelinde yeniden tesis edilmesi, bölgesel istikrarın korunması açısından kritik önemdedir" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE OLARAK BİZ DE KALICI BİR BARIŞ İÇİN TÜM DİPLOMATİK ÇABALARI GÖSTERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Türkiye’nin kalıcı barış için tüm diplomatik çabaları göstermeye devam edeceğini vurgulayan Yılmaz, "Toplantı saatlerinde İran tarafından Hürmüz Boğaz’ının ateşkes süresi sonuna kadar tüm gemilere yeniden açıldığının duyurulması, gerilimin azaltılması yönünde atılmış önemli bir adım olarak görüyor memnuniyetle karşılıyoruz. Bölgemizde benzer krizlerin, çatışmaların ve deniz ulaşımını aksatacak gelişmelerin tekrar yaşanmaması ancak diyalog, itidal ve çok taraflı iş birliğinin güçlendirilmesiyle mümkündür. Türkiye olarak biz de kalıcı bir barış için tüm diplomatik çabaları göstermeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

