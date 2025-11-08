HABER

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Karabağ Zaferi'nin 5. yılını kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 30 yıllık işgale son veren Karabağ Zaferi'nin, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü yeniden tesis ettiği, adaletin ve Azerbaycan'ın haklı mücadelesinin tescil edildiği tarihi bir dönüm noktası olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NSosyal hesabından Karabağ Zaferi'nin 5. yılına ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü yıl dönümünü yürekten tebrik ederim. 30 yıllık işgale son veren Karabağ Zaferi, dost ve kardeş Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü yeniden tesis ettiği, adaletin ve Azerbaycan'ın haklı mücadelesinin tescil edildiği tarihi bir dönüm noktası olmuştur. Bu zaferin kalıcı barışla taçlanması, bölgesel barış ve istikrar adına yeni bir dönemin başlangıcı olacaktır. Karabağ'ın işgalden kurtuluşu uğruna can veren tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum."Kaynak: AA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

