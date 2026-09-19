Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Kaynaklarımızı üretimi artıran yatırımlara yönlendirmeye devam edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki temaslarını sürdürüyor. Yılmaz, Güzelyurt Soğuk Hava Deposu Entegre Tesisleri’nin açılış törenine katıldı. Yılmaz, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin üretim gücünü artıracak, üreticimizin emeğini koruyacak ve Güzelyurt ekonomisine yeni imkanlar kazandıracak bu kıymetli yatırımı hizmete açmanın sevincini yaşıyoruz. Tesisimizin Güzelyurt’a, Kıbrıs Türkü üreticilerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

"TESİS, 15 BİN TONLUK MUHAFAZA KAPASİTESİNE SAHİP"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Güzelyurt; bereketli toprakları, elverişli iklimi ve köklü üretim kültürüyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarımının kalbinin attığı bölgelerin başında gelmektedir. Başta narenciye olmak üzere burada yetiştirilen ürünler, binlerce ailemizin geçimine ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağlamaktadır. Üreticimizin büyük emekle yetiştirdiği ürünün değerini koruması, hasadın ardından doğru şartlarda muhafaza edilmesine ve uygun zamanda pazara ulaştırılmasına bağlıdır. Depolama imkanlarının yetersiz kaldığı dönemlerde yaşanan ürün kayıpları, üreticimizin gelirini azaltmakta; pazarlama ve ihracat süreçlerini de zorlaştırmaktadır. Narenciye sektöründe üretimden işlemeye, muhafazadan ihracata uzanan zinciri bütün olarak güçlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Açılışı yapılan tesisin de Güzelyurt’un ve genelde KKTC tarımının üretim kapasitesini daha yüksek katma değere dönüştürme hedeflerinin önemli bir parçasını oluşturduğunu kaydeden Yılmaz, "Türkiye Cumhuriyeti’nin finansmanıyla ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimizin (TOBB) koordinasyonunda yaklaşık 10,4 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen tesis, 15 bin tonluk muhafaza kapasitesine sahiptir. Şoklama üniteleri ve güneş enerjisi sistemiyle desteklenen yatırım; ürünlerin kalitesini koruyacak, kayıpları azaltacak ve üreticimize pazarlama sürecinde daha geniş bir hareket alanı sağlayacaktır" dedi.

Yılmaz, "Narenciyenin hasat döneminde oluşan fiyat baskısından daha az etkilenmesi, ihracata konu ürünlerin uygun şartlarda muhafaza kapasitesiyle tamamlamaktadır. Amacımız; üreticimizin geleceğe güvenle baktığı, toprağın bereketinin ekonomik değere dönüştüğü ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin dış pazarlardaki rekabet gücünün arttığı bir tarımsal yapıyı kalıcı hale getirmektir. Kıbrıs Türkü çiftçisinin emeğini koruyan her yatırım, ülkenin kendi kaynaklarına dayanan kalkınma iradesini de güçlendirmektedir" açıklamasını yaptı.

"KAYNAKLARIMIZI İSTİHDAMI DESTEKLEYEN YATIRIMLARA YÖNLENDİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı yardımcısı, Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkilerin, ülkelerin ortak tarihi, milli davası ve gönül birliğinin şekillendirdiği müstesna bir kardeşlik bağına dayandığının altını çizerek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kalkınma hedeflerine ulaşması ve kurumsal kapasitesini geliştirmesi için her alanda yakın iş birliği içinde çalışıyoruz. İktisadi ve mali iş birliği anlaşmalarımız kapsamında ulaşımdan enerjiye, tarımdan sağlığa, eğitimden dijital dönüşüme kadar hayatın her alanına dokunan projeleri birlikte hayata geçiriyoruz. Türkiye’den ulaştırdığımız suyla Güzelyurt Ovası’nda bin 873 hektarlık tarım alanını sulamaya açtık" dedi.

Yılmaz, "Bugün hizmete sunduğumuz tesisle de bu topraklarda yetişen ürünün değerini koruyacak muhafaza imkanını güçlendiriyoruz. Yeni Güzelyurt Hastanesi, Şahinler’deki kırsal altyapı çalışmaları ve Güzelyurt Türk Maarif Kolejine kazandırılacak ilave derslikler için de desteğimizi sürdürüyoruz. Yürüttüğümüz iş birliğinin merkezinde Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin ihtiyaçları, ülkenin kalkınma öncelikleri ve gelecek nesillerin beklentileri yer almaktadır. Kaynaklarımızı üretimi artıran, istihdamı destekleyen ve toplumun refahını yükselten yatırımlara yönlendirmeye devam edeceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ekonomik yapısının güçlenmesi, millî davamızın geleceği bakımından da büyük önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE, BUGÜN VE YARIN DA KKTC’NİN YANINDA OLACAKTIR"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Kendi imkanlarını verimli kullanan, daha fazla üreten, daha geniş pazarlara ulaşan ve gençlerine nitelikli iş imkânları sunan bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için desteğimizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin maruz kaldığı haksız izolasyonların kaldırılması ve dünya ile doğrudan bağlarının güçlendirilmesi için yürüttüğümüz çalışmaları sürdüreceğiz. Türkiye, dün olduğu gibi bugün ve yarın da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ve Kıbrıs Türkü kardeşlerinin yanında olacaktır" dedi.

Yılmaz, "Tesisimizin üreticilerimize bereketli kazançlar getirmesini, tarımsal üretimin gelişmesine ve ihracatın artmasına katkı sağlamasını temenni ediyorum. Bu projenin geliştirilmesinde özel ilgileri ile büyük katkı sunan Başbakan Sayın Ünal Üstel ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Sayın Hüseyin Çavuş’a özel teşekkürlerimi sunuyorum. Güzelyurt Soğuk ve Donmuş Muhafaza Odaları ile Güneş Enerjisi Sisteminin Kıbrıs Türkü kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyor, sizleri bir kez daha sevgi ve saygıyla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır