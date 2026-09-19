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TZOB Genel Başkanı Bayraktar, doğal afetlerin tarımsal üretime etkilerini anlattı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Uşak'a geldi.

TZOB Genel Başkanı Bayraktar, doğal afetlerin tarımsal üretime etkilerini anlattı

Uşak Ziraat Odası Başkanlığı'nı ziyaret eden Bayraktar'ı, Uşak Ziraat Odası Başkanı Nafiz Mıdık karşıladı. Ziyarette tarım sektörünün güncel durumu, üreticilerin yaşadığı sorunlar, doğal afetlerin tarımsal üretime etkileri dile getirdi.

TZOB Genel Başkanı Bayraktar, doğal afetlerin tarımsal üretime etkilerini anlattı 1

BAYRAKTAR, DOĞAL AFETLERİN TARIMSAL ÜRETİME ETKİLERİNİ ANLATTI

Doğal afetlerin de üreticiler üzerinde ciddi bir maliyet oluşturduğunu belirten Bayraktar; "Doğal afetlerin getirdiği ciddi bir maliyet yükü de var üreticimizin üzerinde. Geçen sene 65 vilayetimizde don felaketiyle karşı karşıya kaldık. Onun arkasından bir kuraklık felaketiyle karşı karşıya kaldık. Yani donun arkasından kuraklık geldi. Birçok ilimiz ve üretimimiz kuraklık afetinden olumsuz etkilendi. Bu sene doğal afetlerden uzak bir yıl yaşamayı arzu ederdik. Yağışlar tabi ki ülkemize, topraklarımıza bereket getirdi. Bunu kabul ediyorum. Bazı bölgerimize de afet getirdi. Bunu da kabul edelim. Su baskınları ve sel felakatlerine maruz kaldık. Arkasından dolu felakatlerine maruz kaldık. Türkiye'nin birçok bölgesinde dolu afeti görmeye başladık. Hortum yoktu, son yıllarda hortum da var. Yani çiftçimizin bir kaç seneden beri görmediği hiçbir afet kalmadı. Dolayısıyla bunlar da çiftçimize ciddi bir maliyet getiriyor. Kolay değil."

TZOB Genel Başkanı Bayraktar, doğal afetlerin tarımsal üretime etkilerini anlattı 2

Bayraktar sözlerine şöyle devam etti; "Don felaketiyle alakalı ciddi bir yardım yapıldı. Kuraklıkla alakalı süreci Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a arz ettik. Şimdi onunla alakalı da bir çalışma yapılıyor. Biliyorsunuz çiftinin aldığı temel desteklerde 2026 için bir artış oldu. Bunu olumlu karşılıyoruz" dedi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
tarım üretim
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