HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Mangaldan çıkan yangın evin çatısını küle çevirdi

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde balkonda yakılan mangaldan çıkan yangında iki evin çatısı küle döndü.Edinilen bilgiye göre, Argıncık Mahallesi 165.

Mangaldan çıkan yangın evin çatısını küle çevirdi

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde balkonda yakılan mangaldan çıkan yangında iki evin çatısı küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Argıncık Mahallesi 165. Sokak’ta bulunan iki katlı ikametin çatısında, iddiaya göre balkonda yakılan mangal nedeniyle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ve çok sayıda itfaiye sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmaları sonucu yangın tamamen söndürüldü. Evin çatısı küle döndü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Mangaldan çıkan yangın evin çatısını küle çevirdi 1

Mangaldan çıkan yangın evin çatısını küle çevirdi 2

Mangaldan çıkan yangın evin çatısını küle çevirdi 3

Mangaldan çıkan yangın evin çatısını küle çevirdi 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

YENİ QNB MÜŞTERİLERİNE %0 FAİZLİ 100.000 TL FIRSATI!

YENİ QNB MÜŞTERİLERİNE %0 FAİZLİ 100.000 TL FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TZOB Genel Başkanı Bayraktar, doğal afetlerin tarımsal üretime etkilerini anlattıTZOB Genel Başkanı Bayraktar, doğal afetlerin tarımsal üretime etkilerini anlattı
Bingöl’de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralıBingöl’de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İlk F-35 savaş uçaklarını teslim aldılar: "Yeni bir dönem başlıyor"

İlk F-35 savaş uçaklarını teslim aldılar: "Yeni bir dönem başlıyor"

Bazı evler tahliye edildi, araçlar sulara gömüldü

Bazı evler tahliye edildi, araçlar sulara gömüldü

Galatasaray'da ayrılık kararı! Devre arasında gönderiliyorlar

Galatasaray'da ayrılık kararı! Devre arasında gönderiliyorlar

Uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda yeni gelişme! 3 isim için tutuklama talebi

Uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda yeni gelişme! 3 isim için tutuklama talebi

IBAN'dan para gönderenler dikkat! Bu açıklamayı yazıyorsanız başınız ağrıyabilir

IBAN'dan para gönderenler dikkat! Bu açıklamayı yazıyorsanız başınız ağrıyabilir

Tezmen ve Alkin'in görüntüleri tepki çekti: "Çok rahat çok profesyonel"

Tezmen ve Alkin'in görüntüleri tepki çekti: "Çok rahat çok profesyonel"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.