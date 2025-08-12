HABER

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Yangın riski kaynağını ortadan kaldıracak anlayışıyla hareket ediyoruz

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, orman yangınlarına ilişkin, riskli bölgelerde tüm kurumların eşgüdümüyle tedbirleri önceden alacak bir anlayış birliği oluşturduklarını belirterek, "Yangın çıkmadan önce riskin kaynağını ortadan kaldıracak bir risk yönetimi anlayışıyla hareket ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yılmaz, iklim değişikliği ile sıcaklıkların arttığını, yüksek sıcaklık, düşük nem ve şiddetli rüzgar bir araya geldiğinde de yangın riskinin katlanarak yükseldiğini belirterek, "Biz de bugüne kadar yaşanan orman yangınlarının sebeplerini rakamsal olarak analiz ettirdik. Nerelerden kaynaklanıyor, hangi şartlarda ortaya çıkıyor, bunların hepsine baktık. Yangın Yönetim Merkezimiz var, oraya sürekli anlık veriler geliyor. Nerede risk yüksekse anında görebiliyor, ona göre harekete geçebiliyoruz. Riskli bölgelerde tüm kurumların eşgüdümüyle tedbirleri önceden alacak bir anlayış birliği oluşturduk. Mesela, riskli bir bölgede demir yolu varsa, raylardan kıvılcım sıçramaması için belli süreyle seferler durdurulacak. Elektrik hatlarıyla ilgili ilave güvenlik önlemleri alınacak. Piknik alanları, riskli dönemlerde geçici olarak kapatılacak. Bunların hepsi önceden analiz ediliyor, sahada İHA'larla takip ediliyor. Yani sadece yangın çıktığında değil, yangın çıkmadan önce riskin kaynağını ortadan kaldıracak bir risk yönetimi anlayışıyla hareket ediyoruz. Böylece hem doğamızı hem de can ve mal güvenliğini koruyoruz" diye konuştu. (DHA)

