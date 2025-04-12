Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Mansur Yavaş resti çekti! 2023'ü işaret edip yakın çevresine söylemiş: "Bu sefer aday olacağım..."

TGRT'de canlı yayınlanan Medya Kritik programına katılan TGRT Ankara Temsilcisi Fatih Atik'ten CHP'nin Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili çarpıcı bir kulis bilgisi geldi. Son dönemde İmamoğlu'nun önce diplomasının iptal olması ardından da tutuklanması, beraberinde CHP'nin düşündüğü isim olan İmamoğlu'nun adaylığının önünü tıkamıştı. Kamuoyu ve CHP içerisinde CHP lideri Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın isimleri telaffuz edilirken kimin aday olacağı konusu hala meçhul. Fatih Atik de konuyla alakalı önemli değerlendirmelerde bulundu.

"YAVAŞ 'BU KEZ ADAY OLACAĞIM' DİYOR"

Gazeteci Fatih Atik'in TGRT canlı yayınına katılarak söylediği ifadeler şu şekilde:

"Görünen koşullarda İmamoğlu'nun aday olma gibi ihtimali yok. Dolayısıyla böyle bir riske CHP girmez. Bu yüzden CHP alternatif bir aday belirleyecektir. Bu Özgür Özel olur, Mansur yavaş olur veya başka birisi. Özel olacağını düşünüyorum ben şahsen. Parti'deki genel hava bu yönde. 'CHP'nin adayı Özel olur' diyen vekiller var. Daha çok zaman var.

Bu açıklamalara Mansur Yavaş kendisine nasıl bir yorum çıkartıyor? Mansur bey her imkanda çok yoğun şekilde anket yaptırıyor. Ve anketlerde de önde çıktığını İmamoğlu, Özel ve kendisinin katıldığı 3'lü toplantıda da dile getirmişti. Bugün Özel de bunu söyledi. 'Anketlerden kim çıkıyorsa o aday olur' diye buna benzer bir ifade kullanmıştı. Geçtiğimiz günlerde yakın çevresiyle bir değerlendirme yapan Yavaş, bu açıklamaya itiraz etti. Bu açıklamaya güvenmediğini anlıyorum ben. Mansur bey diyor ki, "Özel 'Anketlere bakacağız, değerlendireceğiz' dedi" diyor. Ama 2023'te de benzer bir şey oldu. Kılıçdaroğlu aday yapılırken de Yavaş öndeydi. Bunu kendi ağzından söylüyor: 'Kemal bey aday gösterildiği dönemde anketlere baktık ben öndeydim. 20 puan fark vardı. Ama aday biz yapılmadık. Kemal Kılıçdaroğlu yapıldı' Şimdi Yavaş diyor ki, "2023'teki gibi bir şeyle karşılaşmak istemiyorum"

Aynı şey yaşamak istemiyorum. Benzer bir şey yaşanırsa 'Bu sefer aday olacağım' diyor Sayın Yavaş"