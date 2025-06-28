HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından orman yangınlarına ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, ülke genelinde son iki günde çıkan 150 yangından 142'sinin kontrol altına alındığını, devam eden 8 orman yangınına ise müdahalenin sürdüğünü belirtti. Açıklamada, "Gelişmeler anlık olarak takip edilmekte ve gerekli koordinasyon Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi tarafından sağlanmaktadır" denildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından orman yangınlarına ilişkin paylaşım

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ülke genelinde son iki günde çıkan yangınların son durumu hakkında bilgi verildi.

İki günde 68'i orman, 82'si ziraat yangını olmak üzere 150 yangının meydana geldiği aktarılan paylaşımda, yangınların 142'sinin hızlı ve etkili müdahale neticesinde kontrol altına alındığı bildirildi.

Halihazırda devam eden 8 orman yangınına ise müdahale çalışmalarının devam ettiği aktarılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Müdahalesine devam edilen yangınlar, Sakarya/Bilecik, Manisa/Akhisar, Balıkesir/Havran, Balıkesir/Kepsut, Kahramanmaraş/Pazarcık, Bolu/Göynük, Gaziantep/Nurdağı, Bilecik/Osmaneli. Yangınlara karşı kara ve hava unsurlarımız azami gayretle görev yapmakta olup, riskli bölgelerde ekip ve ekipman takviyeleri gerçekleştirilmiştir.

Gelişmeler anlık olarak takip edilmekte ve gerekli koordinasyon Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi tarafından sağlanmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü, rezerv güçlerle beraber toplam 27 uçak, 105 helikopter, 14 İHA, 6 bine yakın arazöz ve ilk müdahale aracı, 4 bin 796 yangın havuzu ve göleti, 776 gözetleme kulesi, 25 bin orman kahramanı, 131 bin gönüllü ile yangınlara karşı teyakkuz halindedir." (AA)

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hindistan'da düşen uçakla ilgili çarpıcı gelişme! "Son derece sıra dışı" Hindistan'da düşen uçakla ilgili çarpıcı gelişme! "Son derece sıra dışı"
43 yıl hapisle aranıyordu çatıda yakalandı43 yıl hapisle aranıyordu çatıda yakalandı

Anahtar Kelimeler:
İletişim Başkanlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Galatasaray'da komisyon krizi! Yunus Akgün ile anlaşan sarı-kırmızılılar, menajerini ikna edemedi

Galatasaray'da komisyon krizi! Yunus Akgün ile anlaşan sarı-kırmızılılar, menajerini ikna edemedi

Arkadaşına iyilik yapmak istedi hayatı kabusa döndü!

Arkadaşına iyilik yapmak istedi hayatı kabusa döndü!

Cristiano Ronaldo bunu da yaptı! Futbolu bırakıp, teknik direktörü seçti!

Cristiano Ronaldo bunu da yaptı! Futbolu bırakıp, teknik direktörü seçti!

Düğün eğlencesi için silahlanınca polise yakalandılar

Düğün eğlencesi için silahlanınca polise yakalandılar

İrfan Değirmenci gözaltına alındı

İrfan Değirmenci gözaltına alındı

"Kanepeden düştü" denildi, cinayet çıktı!

"Kanepeden düştü" denildi, cinayet çıktı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.