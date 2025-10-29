MYNET ÖZEL | Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 29 Ekim resepsiyonu! CHP, İYİ Parti ve DEM yer almadı: Babacan, Davutoğlu ve Erbakan katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret edecek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etti.

3 PARTİ KATILMADI

Daha sonra ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 29 Ekim Özel Programı düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğindeki resepsiyona, muhalefet liderlerinden Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da katıldı. Babacan, Davuoğlu ve Erbakan törende aynı sırada oturdu. CHP, İYİ Parti ve DEM Parti ise resepsiyonda yer almadı.