HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Cumhurbaşkanlığı Raportörlüğü Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı Raportörlüğü Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanlığı Raportörlüğü Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan yönetmelik ile Cumhurbaşkanlığı raportör yardımcılarının mesleğe alınma, giriş sınavı, yetiştirilme, tez hazırlama ve yeterlik sınavları ile Cumhurbaşkanlığı Raportörlüğüne atanma usul ve esasları, Cumhurbaşkanlığı Raportörü ve Cumhurbaşkanlığı raportör yardımcılarının eğitimleri, çalışma usul ve esasları, görev, yetki, hak ve sorumlulukları ile diğer hususlar düzenlendi.

KARİYER MESLEK OLUŞTURULMASI HEDEFLENİYOR

Düzenleme ile Cumhurbaşkanlığı Raportör Yardımcısı olarak mesleğe alınacak ve Genel Sekreterlik hizmetlerinin en üst düzeyde yürütülmesi amacıyla özel olarak yetiştirilecek bir kariyer meslek oluşturulması hedefleniyor.

Böylece söz konusu hizmetlerin, kurumsal aidiyetin sağlanması ve kurumsal hafızanın güçlendirilmesi suretiyle daha nitelikli bir biçimde yürütülmesi öngörülüyor.

Cumhurbaşkanlığı Raportörlüğü Yönetmeliği Resmi Gazete de yayımlandı 1

CUMHURBAŞKANLIĞI RAPORTÖRÜ OLARAK GÖREVLENDİRME UYGULAMASI

Belirtilen hizmetlerin Cumhurbaşkanlığı Raportör Yardımcılığından yetiştirilecek Cumhurbaşkanlığı Raportörleri eliyle yürütülmesi esas olmakla birlikte, diğer kamu kurumlarının kariyer mesleklerinde bulunan personelden hizmetlerine ihtiyaç duyulacak olanların da Cumhurbaşkanlığı Raportörü olarak görevlendirilmesi uygulamasına devam edilebilecek.

(AA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
RTÜK Başkanı Şahin'den, Sözcü TV'deki o sözlere tepkiRTÜK Başkanı Şahin'den, Sözcü TV'deki o sözlere tepki
Bakan Yumaklı açıkladı: "İzmir, Manisa ve Hatay'daki yangınlar kısmen kontrol altında"Bakan Yumaklı açıkladı: "İzmir, Manisa ve Hatay'daki yangınlar kısmen kontrol altında"

Anahtar Kelimeler:
resmi gazete cumhurbaşkanlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Manisa'da çıkan orman yangınının sebebi şaşkına çevirdi

Manisa'da çıkan orman yangınının sebebi şaşkına çevirdi

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bartu Soral görevinden istifa etti

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bartu Soral görevinden istifa etti

Antonio Conte'den Galatasaraylıları sevindirecek hareket...

Antonio Conte'den Galatasaraylıları sevindirecek hareket...

Altın alanlara 'şiddetle tavsiye ediyoruz'

Altın alanlara 'şiddetle tavsiye ediyoruz'

CHP lideri Özel'den çok konuşulacak açıklamalar

CHP lideri Özel'den çok konuşulacak açıklamalar

Hilal'i öldüren katile müebbet hapis

Hilal'i öldüren katile müebbet hapis

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.