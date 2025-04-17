Cumhurbaşkanlığında dikkat çeken atama: Prof. Dr. Zümrüt Begüm Ögel'e kritik görev

Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu üyeliğini 2018'den beri yürüten Ögel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekilliğine atanması kararlaştırıldı.

ODTÜ Gıda Mühendisliği Bölümünde lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamlayan Ögel, İngiltere'de, Leeds Üniversitesinde "Moleküler Fungal Genetik ve Enzim Biyoteknolojisi" alanında doktora derecesini aldı.

Oxford Üniversitesi Bitki Bilimleri Bölümünde davetli burslu araştırmacı olarak çalışan Ögel, 1994'te ODTÜ Gıda Mühendisliği Bölümünde yardımcı doçent, 1998'de doçent, 2003'te ise profesör oldu.

Çeşitli idari görevlerde bulunan Ögel, 2005-2009 yılları arasında ODTÜ Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı, TÜBİTAK-Tarım Orman Veterinerlik Araştırma Grubu Danışma Kurulu üyesi oldu.

Ögel, 2014-2021 yıllarında Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinde görev aldı. Burada, Gıda Mühendisliği Kurucu Bölüm Başkanı ve Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü görevlerinde bulunan Ögel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tensipleriyle 8 Ekim 2018'de Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyeliği görevine atanmıştı.

2022'den bu yana ÇKS kayıtlı çiftçi olarak tarımsal üretim alanında da faaliyetlere başlayan Ögel, TÜBİTAK-BİGG desteği ile Ocak 2025'te ODTÜ Teknokent bünyesinde kurulan bir gıda AR-GE şirketinin kurucu ortağı.

TÜBİTAK-Mühendislik Bilimleri Dalında Genç Bilim İnsanı 2003 yılı "TÜBİTAK Teşvik Ödülü" sahibi olan Ögel'in, "Gıda Bilimi ve Sürdürülebilir Yaşam" başlıklı bir kitabı, çoğu gıda biyoteknolojisi alanında, aralarında Nature gibi uluslararası saygın dergilerin de bulunduğu çok sayıda bilimsel çalışması bulunuyor. (AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır